李佳芯由TVB御用邪花做起曾陷自我懷疑　一角色比攞視后更經典

李佳芯近年（Ali）與TVB的合約一直備受關注，近日似乎有新進展，有網民留意到李佳芯社交平台的工作聯絡人已由TVB經理人，改為「DM for work」，疑已低調離巢，結束與TVB的12年賓主關係。

李佳芯近年（Ali）與TVB的合約一直備受關注。（IG@aliaime）

李佳芯社交平台的工作聯絡人已由TVB經理人，改為「DM for work」。（IG@aliaime）

李佳芯於2012年約滿有線電視轉投TVB，同時將原名李嘉馨改為李佳芯，加入TVB後，李佳芯隨即獲力捧，先是在2016年贏得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」；隨後再於2018年憑演活《BB來了》中的神經質新手媽媽角色「唐恬兒」贏得「最佳女主角」，6年時間便登上「視后」之位，也成為首名獲得「女飛躍」僅兩年而獲封視后的女藝人，演技獲肯定之外也有極佳觀眾緣。

李佳芯於2016年贏得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」。（視覺中國）

李佳芯（Ali）獲得「飛躍進步女藝員」後第2年，再憑《BB來了》獲得「最佳女主角」，創下奪得「飛躍進步女藝員」僅兩年便獲封視后紀錄。(IG@aliaime)

不過在成為「最佳女主角」前，李佳芯曾經做過「御用邪花」，加入無綫初期，李佳芯不是演小三就是情婦，如在《名門暗戰》中飾演名門「蔣生」岳華的情婦Ivy，與關菊英飾演的「蔣太」鬥過你死我活，又先後偷食李天翔同黃浩然，引起不少觀眾關注。

李佳芯在2014年台慶劇《名門暗戰》中飾演岳華的情婦秘書Ivy。（YouTube影片截圖）

劇中李佳芯先後偷食李天翔同黃浩然，引起不少觀眾關注。（YouTube影片截圖）

被黃浩然威脅。（YouTube影片截圖）

還有親熱戲。（YouTube影片截圖）

不過最令人印象深刻的莫過於在《巨輪II》，李佳芯飾演高天鷲（吳岱融飾）兒子的女友，後被對方收賣，甚至出言侮辱，霸氣大鬧她是「臭雞」，該幕隨即在網上瘋傳，其中一句「攞去洗啦，臭雞！」更成為網絡金句。其後，李佳芯開始轉型，在《律政強人》首度擔正，正式踏上女主之路。

李佳芯在劇集《巨輪II》中被吳岱融奚落。（YouTube影片截圖）

李佳芯在劇集《巨輪II》中被吳岱融奚落。（YouTube影片截圖）

這幕成為經典。（YouTube影片截圖）

李佳芯被吳岱融用錢掟的一幕更被網民瘋傳。（YouTube影片截圖）

李佳芯早年在接受常霖法師（葉青霖）訪問時，直言曾因多次演小三而陷入「自我懷疑」，「因為演戲資歷太淺，咁就由路人甲開始啦，但係唔知點解永遠都係做情婦啦，或者同人哋爭男朋友啦。其實每一次有得做都開心，因為有機會拍劇咩都接啦，但每一次都係做小三，就諗究竟係我自己本身做得好呀，我自己都懷疑呀，我真係做得咁似咩？我自己都懷疑自己，點解搵嚟搵去都搵我做呢啲。」

李佳芯（Ali）直言曾因多次演小三而陷入「自我懷疑」。（YouTube影片截圖）

李佳芯（Ali）直言曾因多次演小三而陷入「自我懷疑」。（YouTube影片截圖）

雖然李佳芯因連續在多套劇集中飾演小三而一度懷疑自己，但她都努力演好每個角色：「既然我都接咗個咁嘅角色，我冇理由去扭曲佢，ok你叫我做奸，我咪再奸啲，做到好為止囉，下一次再接，雖然都係第三者，但我又會諗呢個嘅設定同上一個唔同，我咪又諗方法點樣做得好過上一個囉，不斷咁樣做我先至會進步，人哋都會睇到我進步。嗰陣個心態就係，一係你就冇得做，繼續做主持，咁我鍾意演戲，我咪唔緊要，我做，做好佢囉。」