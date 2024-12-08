周潤發提早出門遊走中環街頭拍攝　辦慈善攝影展分享30幅攝影作品

影帝周潤發 （發哥）除了熱愛跑步之外，更是攝影愛好者，他利用鏡頭捕捉香港清晨的獨特風景與人事物，並以「香港‧晨」為題在海港城舉辦慈善攝影展，將於12月18日現身海港城分享攝影心得。而是次展覽的主要作品《無題》展示了不一樣的維港，展覽分為三個主題區域「香」、「港」、「晨」，共展出30幅由發哥親自拍攝的作品，涵蓋花卉攝影、街頭拍攝及「自拍」系列。

發哥將舉行慈善攝影展。

自去年以來，發哥在早上到中環運動，他熱愛攝影的心促使他提前出門，遊走於七點的街頭，捕捉白天或夜晚截然不同的城市風景。對於拍攝心得，他就表示：「：「整個中環與平日看見的完全不同。各行各業起身到這個金融區上班，我當演員前也曾在中環工作一段長時間，對我來說，這些街道承載着我的回憶。」

發哥提前出門捕捉香港一面。

在街頭拍攝時，發哥習慣輕裝上陣，手中只有一部相機和兩支鏡頭。他拆解了一部舊式菲林相機，將其鏡頭光圈葉片移除，以全開光圈拍攝，達到獨特的淺景深效果。他形容這種拍攝方式帶來的「分離感」非常有趣，背景模糊而主體清晰，使中環在他的鏡頭下顯得虛幻而迷人。從前影黑白菲林的他，即使現在轉用數碼相機，同樣是逐張逐張慢慢拍攝，不急不忙。他笑稱自己拍攝時就像在「打雀」（雀鳥攝影），預先想好構圖，設置好相機腳架後，耐心等待路人踩中他的「圈套」（對焦點）即按下快門，而大光圈讓他可縮短快門速度，捕捉最合感覺的瞬間。

談及是次攝影，發哥的眼眸中閃爍着興奮的光芒，他樂於分享每幅作品背後的故事。展覽中的主要作品《無題》是一張在黑雨中拍攝的維港照片，當時他在海港城的露天停車場，捕捉到對岸陰沉的天色與未亮的燈光，與三艘顏色各異的天星小輪形成鮮明對比。他回憶道：「我覺得這樣的機會非常難得，這就是攝影的魅力。」

發哥是一位卓越的演員、攝影藝術家及熱心公益的慈善家。

展覽的三個主題區域中，「香」區是花卉攝影，展現了含苞待放的陸蓮和盛開的黃雛菊，呈現出油畫般的夢幻感。「港」區則捕捉了中環清晨的忙碌景象，包括裙擺搖曳的女士、勤勉的清潔工以及三五成群的上班族。「晨」區的四幅「自拍」作品中，發哥透過玻璃的折射，讓自己融入畫面，展現攝影師與被攝者之間的微妙互動。

發哥展出的30幅攝影作品將以慈善義賣形式發售。

另外，攝影展將於2024年12月18日至2025年1月2日在海港城海運大廈展覽大廳舉行，所有收益將在扣除成本後撥捐慈善機構。海港城特別為此次展覽製作限量版展覽紙刊，展出的30幅攝影作品將以慈善義賣形式發售，每張均附有發哥的親筆簽名。