Babyface邀「新舊Baby嫂」同枱燭光晚餐　梁敏巧終極回應

日前《香港01》拍得Babyface與「A0阿儀」行街，玩夾公仔機兼睇樓盤，疑似是蜜運當中，但他們接受《香港01》訪問時，阿儀就澄清與Babyface只是朋友關係。言談之間，兩人又提起「前Baby嫂」東張女神梁敏巧（Maggie），Babyface更開腔邀請梁敏巧一同出席12月10日的燭光晚餐。到底梁敏巧會不會出現呢？她回覆《香港01》時回答......

獨家｜Babyface約阿儀拍拖築愛巢？ 結局神反轉慘食檸檬被拒愛

《香港01》直擊！Babyface約阿儀睇樓盤！（資料圖片）

梁敏巧以whatsapp回覆，表示受到阿儀的讚賞而感到開心。「阿儀讚我，我都好開心呀。因為佢之前都有私底下搵我，佢都同我佢會約Babyface出街。我都同佢講：『加油呀！』同埋佢都係一個心地善良嘅女仔，佢讚我，我都十分之榮幸。」

Babyface同阿儀去玩夾公仔機，不過阿儀就話太貴唔想玩，好慳家！（資料圖片）

Babyface和阿儀激吻。為AI製片，疑幻似真。（截圖）

雖然阿儀和Babyface的發現未明，但梁敏巧就祝福他們能修成正果。她說：「阿儀係一個好單純，善良，好可愛嘅女仔。以我所知佢都未拍過拖，如果今次仍可以搵到如意郎君，我都非常替佢開心。」

梁敏巧早前被Babyface埋伏屋企附近求婚。（《東張西望》截圖）

梁敏巧已成「前Babyface嫂」。（資料圖片）

最後，梁敏巧又會不會考慮應邀出席Babyface與「A0阿儀」的燭光晚餐呢？她回答：「如果燭光晚餐我就唔去啦，因為我對Babyface冇意思，就冇謂做『電燈膽』，等佢哋二人世界，慢慢了解大家仲好啦。」會不會驚網民以為「前Baby嫂」怕了「新Baby嫂」？梁敏巧笑言：「唔怕人話我驚阿儀，我驚阻住佢哋就真。」