好好先生搏盡全裸演出成視帝黑馬？　年頭劇易被遺忘：係少少輸蝕

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2024》將於明年1月19日舉行，大眾焦點都離不開競猜誰是視帝視后，不過年頭播出的劇集大多容易被人遺忘。44歲、入行20年的黎諾懿繼《BB來了》後今年第二次入圍「最佳男主角」，昨日（7日）他在社交平台分享今年入圍作《婚後事》的簽名海報，透露是監製林肯特意用相架裱框，送給6位主角，希望大家在頒獎禮上均有好成績，黎諾懿則留言：「快頒獎典禮，希望《婚後事》及婚後是所有演員都會有好成績 @chenchiyiu @wongmanyik @laiwinki @lawjoey @lawhimmm」明顯是想喚醒大家記憶，為自己及全劇打打氣！

《婚後事》6位主角嘅簽名海報。（ig@lokyilai）

監製林肯特別送俾幾位演員，等佢哋喺頒獎禮有好成績。（ig@lokyilai）

年頭劇好易被遺忘。（ig@lokyilai）

黎諾懿話偷心攞咗兩張海報放工作室。（ig@lokyilai）

事實上，黎諾懿似乎是近乎被違忘的黑馬，在《婚後事》他確實有好大突破，與平時好老公、好爸爸的乖乖形象大相逕庭，劇中飾演一位表面風流不羈的補習天王Davey，底牌卻是癡情漢。戲中一場他與賴慰玲的鴛鴦浸浴戲更令人難忘，黎諾懿竟以背部全裸姿態上陣，與賴慰玲有不少纏綿鏡頭，大膽挑戰電視尺度。

劇中飾演一位表面風流不羈的補習天王Davey。（電視截圖）

底牌卻是癡情漢。（電視截圖）

戲中黎諾懿同賴慰玲係一對。（電視截圖）

黎諾懿有半面全裸演出。（電視截圖）

仲有鴛鴦浸浴戲。（電視截圖）

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黎諾懿昨日接受《香港01》電話訪問，他表示好喜歡自己的角色，他說：「好真實，表面係玩家，但實際上係好長情嘅一個人，我係好鍾意。其實我係鍾意所有嘅角色，因為好少有一部TVB實況劇集，睇過《婚後事》嘅朋友都知道，係用角色出發點去寫呢個故事，每一集都係寫緊個角色嘅心路歷程，幾特別地方，亦係我鍾意地方。」

黎諾懿話好鍾意《婚後事》每一個角色。（資料圖片）

對於監製林肯送贈的簽名海報，黎諾懿表示會放在自己的工作室，他說：「監製真係好錫我哋，偷偷地叫我哋簽晒啲Poster，再裱起晒俾我哋，係好值得紀念，我會放喺自己工作室，有紀念嘅嘢會放工作室，因為係一部好難得嘅劇。」問到劇集在2月尾播出，會否令觀眾容易忘記？他直認說：「年頭劇係會有少少輸蝕，大家可能忘記咗係今年嘅劇集，但《婚後事》大家都會記得，同呢個角色大家都記得，隨心啦，希望《婚後事》所有演員同角色、劇都有好成績。（會視邊個為勁敵？）羅子溢，希望支持返我哋劇集嘅所有演員。」

年頭劇好易被遺忘。（資料圖片）

黎諾懿與太太李潔瑩日前一齊出席活動，夫妻檔拍住上。（ig@lokyilai）

黎諾懿在2014年與落選港姐李潔瑩結婚，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。（ig@lokyilai）