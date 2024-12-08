郭富城獲邀啟德新場地開騷 睇完《破·地獄》感觸良多

郭城富今日現身西九文化區，出席鼓樂嘉年華，身為鼓樂節嘅榮譽大使，城城出場前獲專人教打大鼓，事關打得唔到會震傷肺，他接受訪問時笑笑口表示：「我個肺好健康。」

城城又透露同場見到政務司司長陳國基，對方有意邀請佢到啟德新場館開騷。「我同司長講求之不得，因為個場咁靚，如果可以喺度開都好有新鮮感。（即part 2 啟德見？）唔知，但我係好期待。」講到演唱會，城城即將出發到美國開騷，之後仲會去雅加達同台灣，第一次喺雅加達開騷，城城期待之餘，歌單亦會有少少唔同，將加入20幾年無唱嘅歌。

郭富城今日現身鼓樂節擊大鼓。（陳順禎攝）

城城雖然忙住準備巡唱，但佢都有抽時間去睇《破·地獄》、仲話好電影值得支持。「好開心睇到香港新一批導演有咁好成績，係我哋香港嘅觀眾福氣，希望香港電影人繼續努力，拍更好電影，畀全球觀眾見到香港電影係有希望。（有無睇到眼濕濕？）我係好眼淺嘅人，但睇戲時代入咗係好感動，但又唔一定流眼淚就感動，只要你心感受到電影嘅力量，其實每個人睇都唔一樣，呢部電影係某方面令大家釋懷。導演處理啲矛盾位好好，阿叔都剪得好好，阿叔都幫我做緊演唱會造型，我睇完之後都有同會佢講剪得好好。希望我電影將來不斷突破自己角色，梅籃天係一個，接下來要拍嘅追債鬼都係突破自己演出，再之後希望真係可以自己拍一部電影出嚟，將自己想要表達嘅呈現畀觀眾。」