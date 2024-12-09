胡鴻鈞大爆料指吳業坤唯一要求竟然是這樣　與其太太關係冇改善

歌手吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞昨日（8日）舉辦出道後首次合作演唱會，二人於選秀節目《超級巨聲2》認識，相識超過14年，坤哥亦由內向的變成健談的人。二人一開場以當年參加《超級巨聲2》時唱的歌來打頭陣，之後就唱出多首耳熟能詳的歌，而主題則是成長。

吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞昨日（8日）舉辦出道後首次合作演唱會。(胡凱欣 攝)

二人一開場以當年參加《超級巨聲2》時唱的歌來打頭陣，之後就唱出多首耳熟能詳的歌。(胡凱欣 攝)

二人相識超過14年。(胡凱欣 攝)

坤哥與胡鴻鈞演唱會後接受傳媒的訪問時就表示有東西要改善：「但係好多甩漏啦，例如唱錯佢啲歌嘅melody啦。」雖然有地方要檢討，但二人都覺得很開心，因為大家都唱到對方的歌，今次是他們演唱會的主題是成長，。

坤哥與胡鴻鈞演唱會後接受傳媒的訪問時就表示有東西要改善。(胡凱欣 攝)

「但係好多甩漏啦，例如唱錯佢啲歌嘅melody啦。」雖然有地方要檢討。(胡凱欣 攝)

在演唱會上搞怪的胡鴻鈞表示爆料坤哥是知道的，但就不知道內容：「我問坤哥你有啲咩底線，因為我都要保持神秘，我就唔想俾坤哥見到啲相。」但坤哥就提出一項特殊的要求就是：「希望喺相入面唔會有同女性合照咁樣。」他被問到是否怕老婆「呷醋」時，他即表示是「我驚天下女性都唔開心」。

在演唱會上搞怪的胡鴻鈞表示爆料坤哥是知道的。(胡凱欣 攝)

坤哥就提出一項特殊的要求就是：「希望喺相入面唔會有同女性合照咁樣。」(胡凱欣 攝)

坤哥被問到爆料一部分有否嚇到老婆後，他即激動表示：「我又冇做啲乜嘢嘅！只不過費事解釋啫呢啲嘢，我真係相信大家都係理智嘅人嚟嘅。」那坤哥剛剛在台上由女工作人員幫忙穿回衣服，又會否需要解釋時，他則指因為工作而不需要解釋。二人被問到有否因捉弄對方而生氣時，胡鴻鈞表示「有」：「因為啱啱入行嗰時皮膚好差，坤哥嗰時就話我係特技化妝。」

坤哥被問到爆料一部分有否嚇到老婆。(胡凱欣 攝)

另外，被問到早前胡鴻鈞有指要與「坤嫂」來個大和解，但坤哥就認為胡鴻鈞與太太的關係沒有改善，而被問到最後會選擇老婆還是媽媽時，他得意的表示「兩個都要救」。