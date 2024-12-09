張艾嘉為慈善落場跑6K自言不夠發哥跑得快　馮允謙劉偉恒偷師學戲

宣明會首度在本港舉辦「Global 6K for Water」 (G6K) 國際慈善跑，於12月8日假添馬公園舉行，為缺乏清潔食水的非洲地區籌款，改善當地的水利項目及貧困社區孩子的生活，吸引超過1,000名健兒參與。

宣明會首度在本港舉辦「Global 6K for Water」 (G6K) 國際慈善跑，吸引超過1,000名健兒參與。

三位活動大使——宣明會終身義工張艾嘉、歌手馮允謙（Jay Fung）以及導演及編劇劉偉恒也有參與賽事，其中張艾嘉和Jay Fung參與6公里賽事，劉偉恒則與家人參與3公里賽事。宣明會一直關注貧困社區的清潔食水供應情況，今年更是首次在香港舉辦「G6K」慈善跑，張艾嘉指：「G6K甚具意義，讓大眾感受弱勢孩子攀山越嶺取水的難處。我覺得用跑步來支持他們，是很有同理心的舉動。雖然我們不用拿着水桶跑，但亦可以明白走如此遠路取水的辛苦。」

張艾嘉以活動大使身份鳴槍並為跑手們打氣。

提到她的跑友發哥（周潤發），張姐笑言速度不夠對方快：「最近比較忙沒太多時間跑步，跑步的肌肉要經常操練，一旦跑少了肌肉便會『睡着』，所以今天不知道能跑多遠，可能跑到途中不見了他們（馮允謙及劉偉恒）。但是不要緊，我們盡力跑就好，都是想為宣明會籌款。」

張艾嘉笑言速度不及「跑友」周潤發，最近又因事忙未能經常練步，笑指今日「跑得幾多得幾多」。

Jay Fung希望藉是次活動嘗試感受缺水社區孩童的生活：「今次跑好有意義，落後地方未必扭開水喉就有水飲，可能要行一段很遠的距離才有井去斟水，因為我們已經好幸運，要珍惜這件事希望大家分享給多些人知道，籌多些款，可以幫助更多小朋友。」

Jay Fung希望藉是次活動嘗試感受缺水社區孩童的生活。

支持助養兒童計劃多年的劉偉恒指：「今天特意帶同太太及兩位女兒齊齊跑，希望可以與他們順利完成3K比賽，籌款之餘亦讓她們有更深體會。亦希望活動讓大家體驗，偏遠地區小朋友要行很遠路，平時我們可能很容易拿到水飲，但有些偏遠地區小朋友就很艱難才拿到水。」

劉偉恒與家人齊齊參與3公里賽，因有兩位囡囡同行，他笑言希望「跑得完」。

最近開始拍電影的馮允謙及劉偉恒，亦趁機向張艾嘉請教，希望可以從她身上學到幾招。張艾嘉笑指自己要向年青人學習，但認為做導演最重要捱得及忍得，她又寄語新導演可以多創造不同的故事，讓觀眾可以欣賞更多題材的電影。

「電影初哥」馮允謙與導演劉偉恆，趁機向資深前輩張艾嘉請教演戲及導戲的心得。

除了跑步外，會場亦設有大型「水桶」(Jerry Can) 模型供參加者拍照留念，同時設有多個教育和體驗攤位，通過遊戲和展覽，介紹宣明會在各地的水利項目工作，寓遊戲及教育於一身，讓家長和孩子在享受體育運動樂趣之餘，也從中認識貧困社區居民缺水的苦況，從而更加珍惜食水。

張艾嘉於台上將藍色沙粒倒入水桶 (Jerry Can)之中，寓意貧困社區的孩子及家庭得到宣明會協助，輕易用水桶載滿清潔食水回家。

根據聯合國數字，每年有逾36萬名5歲以下兒童，因飲用不潔食水及衞生情況欠佳引致的腹瀉而死亡。家庭的取水任務通常由婦女和孩童負責，惟每日長途跋涉取水，他們在途中會遇上危險的機率大增，更剝奪了孩子上學的機會。惟世界衞生組織數字顯示，全球仍有22億人口缺乏清潔食水，當中有逾700萬人口欠缺基本的食水設施。

宣明會深信，獲得清潔食水是每個人應該享有的基本權利。為配合聯合國「永續發展目標」的第6項目標(SDG6)：「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」，宣明會在多個貧困社區及國家開展水利建設項目(WASH)，以協助當地居民改善其食水、衛生設施和環境，以及提升孩童的福祉。