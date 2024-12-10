異空感應｜「陳家樂兒時好友」張翼東力撐伍仲衡人品好：好感激佢

無綫（TVB）劇集《異空感應》播至第11集，劇中出現不少優秀而較少人認識的演員，例如早前介紹過的蕭徽勇（Gordan），彭翔翎和阮浩棕等等。張翼東在劇中飾演陳家樂的兒時好朋友，任職YouTuber的謝迪夫。原來現實之中，他也經營着YouTube頻道「channe1hk」，除了一些街訪片段外，還有《18區的愛》的短劇。除此之外，他還是前《中年好聲音》評審之一伍仲衡的「御用剪片」！

近日因突然被TVB「炒魷」，伍仲衡成為焦點。（《中年好聲音》截圖）

張翼東在《異空感應》中飾演陳家樂的兒時好朋友，任職YouTuber的謝迪夫。。（IG@yiktungcheung）

近來伍仲衡被TVB「炒魷」踢出《中年好聲音》評審團一事成為了各大傳媒焦點，也成為了觀眾的話題。問到伍仲衡被「炒魷」一事，早前他回覆《香港01》時就說：「我都冇嬲佢（TVB）。咁都冇辦法，唔係我決定呢樣嘢，而家唔係我唔做，係我被通知，我生日會之後就收到個電話，話下次錄影就唔需要我啦！就暫時唔需要我。」伍仲衡宣布簽洪心怡 首回應被TVB炒魷：冇講咩原因但話唔需要我

伍太最近經常在社交平台上載伍仲衡與洪心怡的合照。(ig@mrs5ent.official)

張翼東和伍仲衡。

雖然謠言四起，但伍仲衡似乎未受影響，繼續做他的音樂工作。今日（09/12）張翼東接受《香港01》訪問時，被問到除演藝工作外還有沒有兼職時，他就透露自己替伍仲衡工作，負責幫他剪片。他說：「我而家仲有幫伍老師剪教學片，即係佢patreon嗰啲。即日拍即日剪，有時會幫手揸埋機。」

張翼東在《異空感應》中飾演陳家樂的兒時好朋友，任職YouTuber的謝迪夫。（截圖）

《異空感應》謝迪夫，張翼東。（截圖）

戲份唔算好多，但係有台詞，有角色名，仲有發揮空間。（《異空感應》截圖）

問起工作酬勞，他也直言「人工好pay」，說：「好pay㗎，每次上去都會包食嘢！仲有請我去日本玩添。」他坦言，伍仲衡從來都不會覺得他只是一個剪片，而他們的關係更傾於是亦師亦友。他說：「佢成日『塞錢落我袋』教我做人，話叫我『唔好縮埋』、『要成日被看見』。出event，拍戲要多啲表現自己。出到去佢仲會介紹我畀佢識嘅人，話『佢都係演員，佢叫張翼東』。因為我喺出面都做司儀工作，所以佢啲粉絲聚會，生日聚會又會搵我做司儀。我真係好感激佢咁幫我同畀機會我！」

張翼東做YouTube頻道。（YouTube@Channel 1 HK）

張翼東亦有拍攝YouTube片。（YouTube@Channel 1 HK）