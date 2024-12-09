戴耀明曬隱藏多年絕技被遺忘身分曝光　網民嘆：TVB不要浪費人才

52歲的戴耀明入行逾三十年，演活不少小人物角色，演技獲肯定，可惜星途平平，早前更被《香港01》影到他在「飲食界富二代」張本立（Billy哥）於黃大仙的茶餐廳開工，為食客落單、抹枱、洗碗，以及倒垃圾等工作一腳踢，令人心酸，但戴耀明想法和態度正面又積極，他覺得做演員收入不穩，雖然做茶記辛苦，但有時間開多門手藝也不俗。

日前《香港01》 獨家直擊戴耀明於黃大仙的茶記開工做侍應。（資料圖片/陳順禎攝）

戴耀明為食客落單、抹枱、洗碗，以及倒垃圾等工作一腳踢。（資料圖片/陳順禎攝）

報道播出後，引起極大迴響，更曾一度登上微博熱搜。戴耀明也表示除了公司有跟進外，也多了些內地商演邀請，日前就有中介公司爆光其登台價，人民幣5萬/5首曲，加互動和VIP合照，另要求四至五星酒店以及保姆車。如果藝人登台價而言，1萬人仔一首歌的確是超值，甚至有網友指「網紅出場費都不只這價」。

戴耀明表示自他於茶記工作的新聞被報道後，朋友不斷介紹工作給他。(資料圖片/陳順禎攝)

戴耀明到茶記打工的報道，曾一度登上微博熱搜。（小紅書圖片）

有內地中介公開戴耀登台費用。（小紅書圖片）

機會是留給有準備的人，戴耀明也非Hea住唱，日前他在籌款節目《歡樂滿東華》中獻唱Beyond的歌曲，面對兩位經驗十足的藝人，事前他就特別去了K房練歌，他在社交平台寫道：「有幸在TVB歡樂滿東華 可以唱幾句，但本人實在不是唱家班，亦沒有太多登台的經驗。所以唱得不好,請大家見諒。唯有將勤補拙,自己練習下」。

戴耀明開心今年有機會再參加《歡樂滿東華》。（小紅書圖片）

在《歡樂滿東華》中，戴耀明與魯振順及王俊棠一起唱歌。（小紅書圖片）

片中，戴耀明以「家駒腔」唱著Beyond的《光輝歲月》，情緒相當投入，如歌詞一樣「彷彿帶點唏噓」，而且歌喉、音准都令網民大吃一驚，紛紛大讚：「好聽的」、「耀明哥唱歌誰敢說不好聽」、「明哥掂呀，加油！！」、「他很厲害了，我副歌完全唱不上」、「可以到抖音做唱播了，真的」、「TVB不要浪費人才」；但也有給出善意意見：「唔好仿家駒，要有自己獨特風格」。

（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

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其實戴耀明在唱歌方面並非門外漢，只是他一直拍戲為主，未有機會公開展露其歌喉，有網民記得他當年曾參加歌唱比賽。沒錯，戴耀明曾以黃翊《哭著笑》一曲參與1993年TVB第十二屆新秀歌唱大賽，不過最後只能進入前十幾名，未能亮相熒幕演出，翻查資料，跟他同屆的參賽者包括有已故天后李玟和張崇德、張崇基兩兄弟等。