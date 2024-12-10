不老影帝為撐兄弟甄子丹新戲當眾跳舞谷票房　近況曝光震驚網民

甄子丹和呂良偉是相識多年的老友，兩家人經常聚會，又不時一起去旅行，私交甚篤；在工作上，甄子丹和呂良偉也合作無間，當中讓人最難忘的莫過於是《導火線》，而在最近由甄子丹執導、監製並主演的新片《誤判》中，呂良偉亦作特別演出，雖然只是特別演出，但呂良偉撐好友撐到底，日前甄子丹到廣州宣傳新片，他也現身坐陣，為幫老友谷票房，他還在台上豁出去，認真「唔話得」。那究竟豁出去做什麼呢？

呂良偉和甄子丹一向好朋友。（IG@rayluileungwai）

關係密切。（IG@rayluileungwai）

呂良偉一家與甄子丹一家感情要好，兩家人早前聯同一班親友，慶祝呂良偉攞獎。（小紅書）

甄子丹近日到廣州宣傳新片《誤判》，「宇宙最強」本身已經夠號召力，再加上早前憑電影《疾速反擊》在第四屆亞洲國際青年電影節稱帝的呂良偉，氣勢更加強勁，也令現場觀眾喜出望外。從網民分享到社交平台的視頻所見，活動上兩人心情勁靚，呂良偉滿足觀眾的要求，重現他在《導火線》中「渣哥」標誌性的跳舞，不斷扭動身軀騷味十足，引起全場尖叫，就連身旁的甄子丹都忍不住「嘩」一身。該觀眾也寫道：「呂良偉你好騷喲，為了兄弟的電影票房豁出去了，呂哥的舞步跳得好騷喲。」

兩人日前到廣州宣傳甄子丹新戲《誤判》。（微博圖片）

兩人均以一身Smart Casual Look示人。（小紅書）

呂良偉滿足觀眾的要求，重現他在《導火線》中「渣哥」標誌性的舞蹈，起初他都有點尷尬。（小紅書）

呂良偉除了舞姿吸睛外，其狀態也令不少網民驚嘆，他以一身Smart Casual Look示人，大騷Fit到漏的身形。雖然今個月尾就68歲，但呂良偉可謂逆齡生長，樣子愈來愈年輕，且皮膚緊緻，髮量更是令不少男士羨慕，整個狀態完全不像快70歲的人，絕對是「被歲月遺忘」的一群；縱使甄子丹也保養得非常好，但站在好友身旁也不夠抽。

後來都豁出去。（小紅書）

愈跳愈high。（小紅書）

非常風騷，甄子丹都不禁嘩一聲。（小紅書）

網民紛紛稱讚呂良偉：「他為甚麼不會老」、「没有肚子，怎么做到身材這麼好的」、「小時候看上海灘丁力就長這樣，現在還長這樣」、「丁力就是不顯老的男神，真會保養！」、「呂良偉30年前就長這樣」、「地球第一逆齡」。其實呂良偉早年接受訪問時，就曾提及過為保持青春，除了注重養生，飲食健康外，他每日都堅持練習自創的「達摩回春拳」。而楊小娟也曾分享老公凍齡的箇中秘訣，就是運動。

呂良偉不但保養驚人，而且非常懂得擺pose，攝影師想呂哥坐上窗邊，呂哥即刻跳上去。（資料片段/麥超億 攝）

呂良偉和太太楊小娟好恩愛。（網上圖片）

呂良偉偕太太洛杉磯探親逆齡生長令網民驚嘆 楊小娟親解箇中秘訣