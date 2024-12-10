異空感應｜機緣巧合下演「金城武替身」　張翼東入行即完成夢想？

TVB劇集《異空感應》播至第11集，劇中飾演「陳家樂兒時好友」的張翼東，原來已經入行7年了。很多藝人「做TVB」為的就是完成夢想，成為一個家傳戶曉的演員。問起張翼東的夢想，原來跟其他人也差不多，他接受《香港01》訪問時說：「想出到街有人認得我係張翼東。」

張翼東在劇中飾演「陳家樂兒時好友」。（《異空感應》截圖）

張翼東在劇中飾演「陳家樂兒時好友」。（《異空感應》截圖）

他坦言，想做演員源於中學時期參加戲劇社。他說：「中學入咗戲劇社，中一上禮堂表演，發現好好玩。原來我做戲係有人睇有人讚，當時我諗，我做戲可能有少少天份，我諗當時做戲就係我自信來源。」經過了中學參加戲劇社，之後他就順利升讀大學修讀生物科技至畢業，但畢業後他就只將「做戲」埋在心中，後來更做了做空中服務員（空少），直到一次與機上的前輩交流後，才決定拾回兒時的夢想。

張翼東曾做過「金城武替身」。（IG@yiktungcheung）

他說：「有一次飛長途機，阿姐同我傾偈。佢話做空少未必可以做得長，應該趁後生體驗多啲生活，因為一但年齡大咗，追夢成本就會大咗，有家庭，體力又冇咁好，到時再落返地就未必適應到。嗰次之後，我諗咗好耐就決定去讀演藝。」他表示，做了大半年空少後就決定離開去讀演藝，三年後畢業就開始了舞台工作，更順利獲得與梁祖堯、張敬軒等人合作的機會。

到底《風林火山》幾時先有得睇？（劇照）

張翼東曾做過「金城武替身」，又幾似。（IG@yiktungcheung）

他在2017年加入TVB簽約普通藝員合約，原來他也曾於早年出演電影《風林火山》。他說：「嗰時有個朋友佢識得副導演。嗰時佢哋想搵個長頭髮男仔做金城武文戲替身，即係wide shot嗰時。好好彩地，後尾佢哋又畀咗個角色我，可以同金城武對戲。雖然都只係幾分鐘，但係已經好夠。場戲講我要俾佢掌摑，我記得最後拍咗好多個take，拍完之後佢走嚟關心我，問：『有冇事？』我就答佢：『我一直都好希望同你合作，就算係俾你打都係一個做演員嘅榮幸。』嗰時佢就話：『榮你個頭。』跟住佢就攬住我。呢件事真係畢生難忘！」

張翼東入行已經7，8年。（IG@yiktungcheung）

不說不知，原來這位「金城武替身」張翼東已經加入了TVB整整7年，談起在TVB工作的時光，他坦言收入雖然不算多，但總算有發揮演技的平台。他說：「辛苦就冇，因為我出面仲會拍廣告，電影，拍電視就唔同啲，因為要學識就鏡頭，走位同埋睇燈位。我唔係藝員訓練班出身而係讀演藝，反而演員同事會鍾意搵我研究戲。好多前輩好nice，好似胡渭康咁，一齊做完嘢會搵埋我食飯，佢仲好照顧我呢啲後輩。」

異空感應｜「陳家樂兒時好友」張翼東力撐伍仲衡人品好：好感激佢

張翼東教Lolly Talk做戲。（資料圖片）

怎樣解決收入問題？其實他除了幕前工作還有兼職。他說：「我諗呢行好多演員都係要做兼職，除非係富家子弟啦。」除了幫伍仲衡拍片剪片，他亦有兼職教做戲。他說：「以前教小學，而家有教Lolly Talk，收入幾好，冇待薄㗎。」