伍仲衡深夜開直播解釋得罪TVB　「搶先簽約」洪心怡：我唔係白痴

TVB節目《中年好聲音》評判伍仲衡早前傳出因搶先約洪心怡而得罪TVB，繼而被「飛出」《中年好聲音3》評判一職，昨日（8日）伍仲衡開Live再次交代整件事的來龍去脈。

伍仲衡開Live再次交代整件事的來龍去脈。(影片截圖)

伍仲衡表示在他簽洪心怡前，曾經主動向TVB提出可否Co-management（共同管理），但一直得不到TVB的回應。除了得不到TVB的回應外，他更發現TVB跟洪心怡「密斟」：「洪心怡喺9月參與港姐決賽表演之前，我已經派太太主動聯絡TVB一位相熟且話到事嘅高層，表明我好欣賞心怡，希望可以同TVB一齊Co-management。」

伍仲衡表示在他簽洪心怡前，曾經主動向TVB提出可否Co-management（共同管理）。(影片截圖)

伍仲衡指自己因在TVB參與多個節目，所以都希望先跟TVB洽談：「又點會唔同TVB講聲！」於是伍仲衡就派伍太跟TVB的高層洽談，因為伍太曾經做過多間唱片公司，又做過TVB旗下的唱片公司，所以由她去洽談是最好的。伍仲衡表示先跟TVB說一聲是「Common sense」：「我唔係白痴，就算我白痴，我老婆都唔係。我哋唔係好似有啲人寫，話我隱瞞TVB去簽人，唔會囉！因為知道後果嚴重。」

伍仲衡指自己因在TVB參與多個節目，所以都希望先跟TVB洽談。(影片截圖)

伍仲衡在直播中指歌唱比賽《校園好聲音》是中文大學舉辦而非TVB：「佢哋只係喺TVB買時段播。如果係TVB舉辦，我哋根本冇可能簽到，因為TVB咁大間電視台，舉辦前肯定同參賽者簽晒合約先。」所以並非搶先TVB「食糊」簽洪心怡，他多次表示自己「唔會咁白痴」，因為他本身就與TVB有多個合作，不會為此而破壞關係。

伍仲衡在直播中指歌唱比賽《校園好聲音》是中文大學舉辦而非TVB。(ig@mrs5ent.official)

伍仲衡更表示與TVB談合作後，TVB只回覆了一次就沒有再談下去，繼而就是洪心怡收到TVB的合約。伍仲衡指自己沒有權力干涉洪心怡的選擇，自己亦沒有過問他們之間的事，交由洪心怡自己做選擇，他坦言如果洪心怡選擇了TVB就當自己跟她「冇緣」。他更大爆洪心怡在現身《J Music》前，原來已經婉拒了TVB，所以他才與洪心怡談簽約的事情。

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡。(ig@harryngchunghang)

洪心怡便開始與伍仲衡談簽約的事，伍仲衡表示自己與洪心怡為了談合約食了數次飯：「我仲主動叫佢帶埋媽咪出嚟，我都想佢媽咪知道佢簽俾乜嘢人。洪心怡呢個小妹妹，係好有思想，會主動要求合約條件，雙方合約改咗幾次。」伍仲衡更表明自己於生日會公布與洪心怡簽約，就不用鬼鬼祟祟亦沒有隱瞞。

伍仲衡表示自己與洪心怡為了談合約食了數次飯。(ig@harryngchunghang)

伍仲衡在公布簽約洪心怡後數天就收被飛出《中年好聲音》的通知：「本應呢個月要錄影《中年3》幾多強入圍，但對方指暫時唔需要我。」經過今次的事件之後，伍仲衡都有感洪心怡有機會被TVB封殺，但他仍然力撐洪心怡：「支持呢位小妹妹，佢未來嘅路唔容易行，但我會陪佢行。」