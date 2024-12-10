周潤發劈價2500萬近2億沽山頂豪宅　擁逾10億元物業嚴格篩選買家

現年69歲的周潤發 (發哥) 雖然貴為影帝兼國際影星，但他卻全無明星架子，且一向作風低調，生活相當貼地。近日有地產界消息指，周潤發名下的山頂陽光花園獨立屋，於2022年10月以港幣2.2億元放售，可是市場反應冷淡，他最近劈價2,500萬元或11.4%，叫價1.95億元放售，每呎逾7.2萬元。資料顯示該單位實用面積2547平方呎，附帶面積2000平方呎的花園及及700平方呎的天台，坐擁南區海景，全新裝修，未曾自住或放租。

周潤發出戰機場三跑十公里（高詩琦攝）

周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現，並表示明年2月9日將再戰渣馬半馬。（梁鵬威、高詩琦攝）

據悉，周潤發2010年斥資約1.28億元購入山頂陽光花園獨立屋，呎價高逾5.02萬元，創下當時屋苑新高紀錄。如該物業最終成功以1.95億元售出，帳面可賺6,700萬元，即14年間升值約52.3%。有指周潤發對於買家的篩選相當嚴格，不是每個人都有資格睇樓。有消息指周潤發現時擁有8個物業以及一塊地皮，總值逾10億元，分佈在山頂、九龍塘、太子及西貢等，而陽光花園獨立屋可算是周潤發手頭上最貴物業之一，他與太太陳薈蓮一直居於九龍塘金巴倫道的豪宅，面積3,067平方呎，於1990年以1,470萬元購入，現時市值已逾億元。

周潤發與發嫂陳薈蓮恩愛亮相「第25屆上海電影節」紅地氈。（視覺中國）