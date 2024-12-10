千禧男神被連環偶遇生圖曝近況　私下與粉絲互動揭真實人品

一代男神，現年44歲的陳冠希 （Edison）曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣真是零死角，怎麼看都靚仔。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希亦迎來了青春不再的一天，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過他有時的狀態也相當不錯，間中也會有回春的時候，狀態可說是時好時壞。陳冠希近年的樣貌經常成為網民討論的焦點。

陳冠希是一代男神。

陳冠希後生時超級靚仔。

昨日有多位網民於社交網分享了在香港偶遇陳冠希的合照，曝光了他的最新近況。其中一位網民以「日常HK | 真的是陳冠希啊」為標題，留言寫道一下樓就遇見了陳冠希，厚臉皮上前得到合影。相中的陳冠希戴住眼鏡，顯得斯文靚仔。另一位網民就表示在堅尼地城偶遇了陳冠希，還拍了合照，大讚陳冠希：「很友好很nice，本人好帥」，這次陳冠希沒有戴眼鏡，但也相當靚仔。

第三位網民就表示在香港國際機場偶遇陳冠希：「人很nice！問他能不能合影，他很果斷就答應了，而且跟我們同行的每一個人都合了一張！其實就像他說的，只要你禮貌的問他能不能合影 (不要偷拍) 他一般都是會答應的。」同樣是大讚陳冠希的人品。

陳冠希於香港被連環偶遇。(小紅書)

陳冠希於香港被連環偶遇。(小紅書)

陳冠希於香港被連環偶遇。(小紅書)