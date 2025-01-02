傳HOY TV邀圈外億萬千金拍煮食節目　廚藝超班曾為毅行者搞流水宴

HOY TV近年除了成功邀請前無綫花旦岑麗香和陳家樂過檔拍首部原創劇《我愛九龍城》外，一直主打的飲食節目都越做越出色，有傳HOY TV最近更成功邀請TVB歌手伍富橋的圈外老婆梁兆楹Shirley擔大旗拍煮食節目，Shirley除了擁有超狂的背景外，她廚藝同樣了得，她曾順應網民要求出煮食影片，主打「手殘廚房系列」，簡易的做法深受網民歡迎！

非常有料！

令廚房新丁增加自信心！（截圖）

Shirley雖貴為億萬千金，但絕非十指不沾陽春水，生活更非常貼地，除了曾擔任多個煮食節目撰稿，有份設計食譜，更在英國求學期間幫過不少同學仔整飯盒，她曾透露：「因為我成日都會煮飯，一煮就好多人一齊食飯，讀master嗰年我趁啲人考試冇時間煮飯，我就買餸返去整飯盒，好平咁樣賣，之後就送去圖書館門口交收，我記得最高峰係一日可以賣150個！淨係考試期間，但之後太攰都冇做啦！」

私下廚藝超班。（IG/@alvinngfukiu）

而伍富橋每次挑戰但是毅行者，作為另一半的Shirley亦會冒風雨到場搞流水宴，在不同的check point做support team，除了準備生果盤，還有車仔麵和熱飯，讓其他跑手都能享用美食，用行動支持每一位。而有網民試過Shirley的「手殘廚房系列」，就會深明為何伍富橋總是幸福肥，因為美食當前真是極之難忍口！對於拍節目一事，Shirley就稱一切仍在洽談中！

坤哥和伍富橋今日提早差不多兩小時到現場。

伍太整咗大量補充食品。（網上圖片）

伍太整咗大量補充食品。（網上圖片）

好多水果。（網上圖片）

車仔麵都冇問題。（網上圖片）

冒風雨前往做支援。（網上圖片）