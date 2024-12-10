前TVB小花嫁大10年老公無計劃生B　保持少女容貌開香檳慶祝花邊婚

現年41歲李思欣與大10歲的范振鋒於2011年結婚，轉眼間已經13年，一直享受二人世界，未有誕下子女。日前他們慶祝花邊婚，李思欣在社交平台分享合照，見她臉上只是長了一點點肉，未見皺紋，多年來分別不大，仍保留少女味。

李思欣嫁大10年嘅范振鋒，結婚13年依然好恩愛。（IG@szeyan_li）

李思欣和老公在高級酒店吃燭光晚餐，面對無敵維港美景，范振鋒輕輕搭住愛妻膊頭舉杯飲香檳，前面有一個小小的蛋糕，簡單而幸福。李思欣寫著：「慶慶祝我倆👩🏻‍❤️‍👨🏻的1️⃣3️⃣周年 繼續牽着你的手向前走 👫 Happy anniversary ♥️#花邊婚 #也是有liveband🎼 #ourweddingsong」。范振鋒則留言：「結婚13週年！希望我倆有更美好的將來！多謝老婆！Happy Anniversary」。好姊妹楊秀惠和周家蔚亦有送上祝福。

李思欣仍Keep住少女樣。（IG@szeyan_li）

肥番少少仲靚咗。（IG@szeyan_li）

李思欣同兩位閨密周家蔚同楊秀惠。（IG@szeyan_li）

李思欣04年自演藝學院畢業便加入無綫（TVB），《赤沙印記@四葉草.2》是其處女作，因為天生童顏加上身形較瘦削，多演妹仔或妹妹角色，發揮機會不多，2014年疑嫌人工奀決定離巢。而范振鋒亦在2020年與TVB結束近10年的賓主關係，之後夫妻檔拍住上，經常一齊拍廣告、做司儀，疫情期間更轉型做網上帶貨。范振鋒在今年初獲邀回新城電台，由由DJ晉升為藝人經理人及項目總監，現在亦是夢想沙龍娛樂文化有限公司項目總監，瓣數多多。

《赤沙印記＠四葉草.2》嘅李思欣超級清純！（網上圖片）

《赤沙印記＠四葉草.2》嘅李思欣超級清純！（網上圖片）

李思欣在《最美麗的第七天》傾慕黃宗澤。（截圖）

對於生育問題，范振鋒和李思欣早有共識，兩年曾受訪時范振鋒便笑言去旅行好過生B，教育小朋友不簡單而且火很大壓力，沒有小朋友也可以。而李思欣亦表示已過了生B的熱情：「身邊媽咪級朋友都羨慕我沒小朋友，我哋有契仔契女，同佢哋玩一樣咁開心」。

《兄弟幫》播完2505集後宣告停播 ，范振鋒之後只獲安排上《流行經典50年 》。（IG圖片）

夫妻檔一齊做司儀。（IG@szeyan_li）

結婚13年依然恩愛。（IG@szeyan_li）

佢哋好享受二人世界，未有計劃生小朋友。（IG@szeyan_li）

思欣身材和樣貎都keep得好好。（IG@szeyan_li）

仲好有少女味。（IG@szeyan_li）

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