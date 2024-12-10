岑麗香過檔HOY TV拍劇演體貼女孩　為陳家樂委屈落淚

HOY TV首部原創劇集《我愛九龍城》早前先完成陳家樂為岑麗香慶生兼求婚的重頭戲，日前竟然見到兩位「面左左」，香香更眼濕濕，家樂表示這是一場尷尬的戲份：「因為飾演大佬嘅泰臣出咗事入院，呢場就講我返屋企同佢執嘢嘅時候，撞到香香，因為我同香香本身有啲好複雜嘅感情問題，所以就有啲尷尬咁囉! 導演一直都強調我哋呢套劇係一套悲喜劇，總之就係笑中有淚。」而香香就笑言本身角色係一個好體貼嘅女孩：「我都係想幫大嫂照顧下啲小朋友，都唔知佢喺度，因為都知道男人係需要空間，係咪好體貼呢! 」

HOY TV首部原創劇集《我愛九龍城》早前先完成陳家樂為岑麗香慶生兼求婚的重頭戲。

HOY TV首部原創劇集《我愛九龍城》早前先完成陳家樂為岑麗香慶生兼求婚的重頭戲。

岑麗香同陳家樂因乜事面左左？

岑麗香同陳家樂因乜事面左左？

香香眼濕濕。

另一邊廂，飾演二哥的敖嘉年，就是製造問題的人物：「呢場戲係講我上大嫂姚樂怡屋企借錢開麻雀館呀! 其實呢個角色都唔係一個殺人放火嘅壞人，只不過係貪小便宜，當中會影響兄弟情，但係最後都係好感動嘅! 」

香香喺戲中係一個好體貼嘅女孩。

敖嘉年飾演二哥係一個製造問題嘅人。

敖嘉年飾演二哥係一個製造問題嘅人。

問大嫂姚樂怡借錢開麻雀館。

劇集除咗有資深演員之外，亦有兩位新進演員阿米以及張牽迎，分別飾演泰臣及姚樂怡的女兒，兩位表示可以同前輩合作，感覺既夢幻又緊張，完全是一個學習的黃金機會，但樂怡一講起她們，立即非常苦惱：「我日日喺屋企真係一頭煙! 除咗要對住兩個囡囡，一個係隱青，一個係反叛少女，仲要對住呢個唔生性嘅老公! 即係其實我唔係得兩個女，仲多咗一個大仔! 」反之泰臣就表示心涼：「我當然唔會表現出嚟啦! 表面仲話，哎呀老婆辛苦你啦! 直情做返一個演員嘅本份呀! 哈哈哈!」

姚樂怡當泰臣「仔咁湊」。

兩位新進演員阿米（右）和張牽迎（左）。

同場的還有久違了的J.Arie 雷深如，原來她已經有七年沒有拍劇啦：「嘩! 真係差啲遺忘自己有演員呢個身份，而今次唯一要準備嘅就係自己嘅心情，因為平時個人太Hyper喇! 但係今次要飾演一個社工，如果唔冷靜啲，都解決唔到人哋嘅問題!」