港版彭于晏被偶遇友善合照露怕醜一臉　前度同緋聞女友位位女神級

現年35歲的朱鑑然，擁高顏值加一副屈機身形，有「港版彭于晏」之稱，而且作為古天樂旗下藝人，不乏演出機會，除了參與過多套電影演出外，亦曾先後在ViuTV和TVB劇集亮相，包括：《I SWIM》、《冰上火花》、《家族榮耀》及《疊影狙擊》等；而最近熱播中的網劇《太陽星辰》，朱鑑然也有份參，並受劇集爆紅帶挈，令他受歡迎程度提升。

游泳港隊出身的朱鑑然在電影《潛行》演繹被執行水刑的一幕，直言非常辛苦，但有做足安全措施。（資料圖片/陳順禎攝）

朱鑑然在《家族榮耀》做楊茜堯細佬。（劇照）

有份參與ViuTV劇《冰上火花》。（IG@kevinstarkchu）

被封「港版彭于晏」。（IG@kevinstarkchu）

近日朱鑑然現身一間手搖飲品店被捕獲，該女網民在社交平台分享合照並以「偶遇明星好幸福呀!!」為題寫道：「在香港尖沙咀K11購物藝術館偶遇明星，看完太陽星辰就被他顏值迷上了」。相中可見，朱鑑然擺出可愛靚仔樣，友善地與女網民合照又親自揸機自拍；而其中一張動態相，女網民還影到朱鑑然與女仔握手時，展露一副怕醜仔的樣子，非常可愛。不少網民留言表示羨慕：「啊啊啊啊啊好羡慕能碰上他」、「哇好正正呀」、「我也想去偶遇！！」、「你也太幸福了吧」。

朱鑑然與女網民友善合照。（小紅書）

大擺靚仔pose。（小紅書）

還有自拍。（小紅書）

朱鑑然露出怕醜仔一臉。（小紅書）

朱鑑然不但有樣有身材，讀書和運動都非常叻。他自幼移民加拿大，1997年回流香港讀書，中學就讀本地傳統名校九龍華仁書院，在溫哥華英屬哥倫比亞大學主修人文地理。14歲在港讀書被選入做香港游泳代表成員，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，更是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者。

朱鑑然擁高顏值。（IG@kevinstarkchu）

朱鑑然14歲在港讀書被選入做香港游泳代表成員。（IG@kevinstarkchu）

朱鑑然曾表示「好鍾意做男神」，但他謙稱未達這個級別，「 我心目中嘅男神係影帝級，所以我覺得我不是男神，仲有好多好多苦工要落。」他自認同彭于晏在熱愛運動方面較相似，其他地方就不太似。

朱鑑然自認同彭于晏在熱愛運動方面較相似，其他地方就不太似。。（IG@kevinstarkchu）

朱鑑然異性緣亦甚佳，前度是擁甜美面孔和模特兒身材的Amy（盧慧敏）；又曾同柯震東緋聞女友、火辣性感的台灣女星邵岱兒（Debbie）傳緋聞。朱鑑然沒有理想型女友，拍拖最注重雙方是否投契，他說：「活潑有活潑嘅煩，斯文有斯文嘅悶，我自己就文靜又好動，所以都麻煩哈哈！」圈中他最欣賞勤力的袁澧林（Angela）和舞台魅力強勁的陳蕾。

朱鑑然前度是Amy Lo。（IG@lqamy）

邵岱兒（Debbie）。（邵岱兒IG）

朱鑑然圈中最欣賞勤力的袁澧林（Angela）。（IG@angela.yuen）

而條件優越的朱鑑然原來都曾經被女飛，女方更當面撕爛示愛貼紙，他憶述：「試過二年班鍾意一個同班女仔，老師Last day派貼紙，我揀左個心型貼紙，寫左 I love you xxxx 擺左喺心儀對象張檯上面。結果係俾對方擦走啲字，撕爛張貼紙，掉左落垃圾桶。事後反省過可能平時我成日整蠱佢，所以唔係好Feel到我嘅愛。」而早前被問到感情狀況時，朱鑑然承認有認識中的對象。