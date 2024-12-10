東張西望｜苦主色心起網上搵援交遇騙局　殺出一個咁嘅人恐嚇佢？

今日（10日）一集的《東張西望》講到苦主王先生在社交平台見到有不少的「援交」的資訊，於是聯絡了其女生進行交易，但交易當日竟然出現「一個人」。這個人叫王先生買「點數卡」來代替付款，更要交出保證金，王先生不照吩咐，這個人就自稱是「三合會」成員，恐嚇王先生。

苦主王先生在社交平台見到有不少的「援交」的資訊，於是聯絡了其女生進行交易。(節目截圖)

苦主王先生在社交平台見到有不少的「援交」的資訊，於是聯絡了其女生進行交易。(節目截圖)

苦主王先生在社交平台見到有不少的「援交」的資訊，於是聯絡了其女生進行交易。(節目截圖)

王先生在社交平台看到援交少女超級吸引，援交少女更傳了多張性感照片予王先生，心動的王先生就打算進行交易。王先生約了少女在酒店樓下等，但突然殺出一個「媽咪」，媽咪聲稱要保護「小姐」，所以叫王先生去買點數卡代替付款，同時間她亦指怕「放蛇」。王先生付款後，媽咪又要王先生拍下身份證給她，小姐未見到就被媽咪指要交保證金。

媽咪聲稱要保護「小姐」，所以叫王先生去買點數卡代替付款。(節目截圖

媽咪聲稱要保護「小姐」，所以叫王先生去買點數卡代替付款。(節目截圖

王先生約了少女在酒店樓下等，但突然殺出一個「媽咪」。(節目截圖)

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媽咪向王先生開價兩萬元：「佢係話驚畀警察拉咗，要搵人保釋，咁就要我畀保證金，我就完全冇理佢。」王先生決定取消交易，但就收到媽咪一連申的恐嚇訊息，除了有一名男人被打至頭破血流的片段外，還有一段被人「搜屋」的片段。王先生最後被人勒索，不乖乖就範隨時性命不保。

王先生決定取消交易，但就收到媽咪一連申的恐嚇訊息。(節目截圖)

王先生決定取消交易，但就收到媽咪一連申的恐嚇訊息。(節目截圖)

除了有一名男人被打至頭破血流的片段外，還有一段被人「搜屋」的片段。(節目截圖)

《東張》親身引蛇出洞，同樣遇到媽咪聲稱要保護小姐，要節目組買點數卡，當然節目組沒有真的買點數卡，媽咪發現後就大發雷霆。媽咪傳了一連串的恐嚇訊息給節目組，最後節目組向媽咪表明身份。媽咪第一句就說：「關你咩事？想玩嘢就唔洗喺度晒大家時間，好冇？我恐嚇你？我恐嚇你乜鬼啦？唔好晒我時間就，就咁！」

《東張》親身引蛇出洞，同樣遇到媽咪聲稱要保護小姐，要節目組買點數卡。(節目截圖)

《東張》親身引蛇出洞，同樣遇到媽咪聲稱要保護小姐，要節目組買點數卡。(節目截圖)

見過「鬼」的王先生，接受「東張女神」黎寬怡訪問時都承認自己「色心起」，被問到會否想繼續約援交時則決言「唔想」。