麥明詩Baby shower一細節疑洩BB性別　公開家居look剖白懷孕歷程

今日剛迎來了33歲生日的「十優港姐」麥明詩於今年3月24日與盛勁為舉行婚禮，11月麥明詩更宣布與老公造人成功，預告將在明年誕下蛇年BB，但就未有透露腹中BB性別。昨日，這位準媽咪於IG分享了日前與親朋好友一起舉行她的生日派對以及Baby shower的照片。

麥明詩懷孕後上圍明顯升級。（IG@louisa_mak）

麥明詩盛勁為相當甜蜜。（IG@louisa_mak）

鄭衍峰與何依婷、麥明詩合照。(IG圖片)

麥明詩留言寫道：「生日party暨baby shower —— 因為成為媽媽，從學會multitasking開始！自從6個多月之前，人生再也不只是屬於自己了。不過能健健康康地和這個小生命一起分享歡樂時刻，已經是最好的生日禮物。感謝各位uncle auntie的厚愛，還幫忙提議了名字😂 。從創意角度，暫時盛裝跑出！」雖然她這次也沒有提及過BB的性別，可是從照片中可見大家都拿着粉藍色和白色的奶樽，估計好有機會是仔仔。

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

另外，麥明詩又出了一個post分享了自己的家居照，發文寫道：「懷孕是一段瘋狂又美妙的旅程——雖然，有時候也伴隨著一些讓人哭笑不得的情況。本來想穿一個燦爛的顏色，寓意寶寶將來能成為別人的陽光，出來的效果卻驚喜地像奶龍😂

從社交媒體上看到好多別人美麗的孕照、對 “Amazing Pregnancy Journey” 的感歎… 但 “Amazing” 背後是很多的不安與不適；由fatigue、腸胃不適（原來不止於孕吐），到身形、體重、行動力的變化，到脫髮、波動的情緒——這些都是美麗的孕照上看不到的。有些日子我會覺得自己光芒四射、充滿力量，而有些日子…… 我覺得自己像一粒會行走的M&M。

幸運的我有家人無盡的愛錫和關懷；老公更是每天「um住良心」誇我漂亮。既然如此，就讓我繼續show off這時間限定的M&M身形吧！相信這一切都會成為我人生中值得回味的時光~」，剖白自己懷孕至今6個多月的心路歷程。

麥明詩與老公盛勁為。(ig圖片)

麥明詩與老公盛勁為。(ig圖片)

麥明詩公開家居照。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)

麥明詩舉行生日會加Baby shower。(ig圖片)