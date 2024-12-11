OneUp著校服零違和感　Bronny中學常偷望女同學、爆Oscar係萬人迷

由兩大高顏值混血型男Bronny賀邦與Oscar方智弘組成的新晉男子組合OneUp，自7月出道以來，已先後推出《Ten Outta Ten》及《10號碼頭的半對》，反應不俗，昨日OneUp再推出年度第三首派台新歌《拾回鐵達尼》，今次MV二人一改過往冧歌王子形象，化身學生重返校園。而拍攝期間，身穿校服的OneUp毫無違和感，二人指MV勾起他們不少讀書回憶，Oscar更被踢爆中學時是運動健將兼風頭躉。

OneUp在《拾回鐵達尼》MV二人一改過往冧歌王子形象，化身學生重返校園。

新歌《拾回鐵達尼》是OneUp本年度推出的最後一首作品，亦是他們作為新人年的完美的總結，Bronny表示：「今次歌曲可以說是新人年嘅第三部曲，承接早前兩首歌《Ten Outta Ten》及《10號碼頭的半對》，第一首主題講追女仔，第二首歌講失戀，今次第三首歌講失戀後沉淪完，就係時候要醒，有互相扶持感覺，呢三部曲亦係我哋踏足樂壇嘅開端。」三首歌之中，今次句接句對唱感最強烈，Bronny認為是他們作品中最具組合氣氛的一首。

《拾回鐵達尼》是OneUp本年度推出的最後一首作品。

第三首歌講失戀後沉淪完，就係時候要醒，有互相扶持感覺。

首次以學生Look示人，OneUp沒有半點違和感，Oscar指：「中學時大家都有好多不同嘅故事，今次歌曲係兄弟互相扶持感覺，提起扶持，第一時間會諗起中學時代嘅自己。」OneUp坦言勾起不少中學往事，Oscar說：「着住校服感覺好大，我中學時成日着住校服食早餐、着住皮鞋打籃球，呢啲畫面今日全部都拍攝。」Bronny就笑言勾起中學時偷望女同學的回憶。

首次以學生Look示人，OneUp沒有半點違和感，更勾起中學著皮鞋打籃球的回憶。

Bronny就笑言勾起中學時偷望女同學的回憶。

提到中學時期，Bronny自言當年有很多朋友，讀書生涯很快樂，當Oscar指自己讀書生涯同樣快樂時，Bronny即踢爆:「佢萬人迷嚟，運動健將，陸運會係最佳男運動員嗰啲！」身旁Oscar聞言即笑笑：「咁又真喎！」

Oscar被爆是萬人迷及運動健將，陸運會是最佳男運動員。

年底樂壇頒獎禮舉行在即，問到OneUp對新人獎可有信心？Oscar直接對獎項沒有寄望，若有獎項會是Bonus，至於Bronny則說：「我有幻想過嘅，如果得獎嗰刻會係點，我諗我哋會喊硬。」