專訪｜江若琳拍《學警狙擊》壓力大　角色入屋：電視劇嘅威力好大

江若琳（Elanne）今年8月正式回歸樂壇，她於上月底推出第二首派台作品《一圈》，並接受《香港01》 專訪大談創作概念。江若琳在結婚生子前積極在歌影視三棲發展，拍過不少電影，也曾經拍過TVB劇集。談及昔日在劇集《學警狙擊》中飾演江悠悠一角，她表示：「當時我攞完個TVB新人獎，嗰一晚有個慶功宴，樂小姐（樂易玲）就同我講有個角色好啱你。」

江若琳接受《香港01》 專訪宣傳新歌《一圈》。（梁碧玲攝）

自爆拍TVB劇四頁紙對白壓力勁大

被問到當時入TVB拍劇的難忘事，江若琳說：「入到TVB拍劇嗰陣諗原來啲廠景係咁真嘅，拍劇要好多頁紙一take過，因為所有嘅機器都係上邊，好大壓力，因為錯咗一句全場戲就要再嚟過，我覺得係一個好好訓練嘅地方，喺新人嘅階段去拍呢一套劇，之後你就會覺得拍戲唔係好難，因為電影嘅對白短短跟住cut完機先再拍，但拍劇真係四頁紙嘅對白，咁多前輩喺度真係唔可以累街坊。」

江若琳憶述拍TVB劇《學警狙擊》。（《學警狙擊》劇照）

江若琳曾在TVB電視劇《學警狙擊》中飾演江悠悠一角。（《學警狙擊》劇照）

難忘與周海媚拍劇

江若琳續指與吳卓羲、苗僑偉和周海媚合作都非常難忘，並表示：「因為喺拍戲嘅過程都好照顧我哋後輩，同埋拍呢套劇真係好開心，嗰陣時出街啲公公婆婆都會嗌我角色嘅名江悠悠，原來電視劇嘅威力真係好大。」提到周海媚當時是否親自教她演戲，她分享：「佢同埋苗僑偉都有，係非常好，喺拍攝嘅過程會不斷教我，教我點樣去走位，真係要好準，點樣去演嗰場戲，所以真係幫咗我好多，至少令到我哋唔會有咁大壓力，令到成個過程都好投入！」

江若琳續指與吳卓羲合作非常難忘。（電視截圖）

江若琳與吳卓羲演出情侶。（《學警狙擊》劇照）

講到周海媚已經離世，她直言：「真係好sad，點解會有新歌《一圈》，因為呢幾年真係經歷好多人突然之間就走咗，或者啲朋友突然之間失聯，所以對於生命就覺得好化學，大家唔知道自己嘅一圈會行幾耐，或者中途就走咗，所以我覺得開開心心咁過每一日就得，嗰首歌就講緊細個嘅時候好渴望做大人，細個嘅時候就會覺得好想快啲長高，童年嗰一種快樂真係好可貴！」

江若琳對周海媚離世大感惋惜。（《學警狙擊》劇照）

江若琳揭周海媚一個舉動終身難忘。（《學警狙擊》劇照）

劇集角色大受歡迎兼順勢出書。（資料照片）

拍ViuTV與劉美君結緣感情深厚

提到最近與昔日合作拍攝ViuTV劇集《好人好姐》飾演母親的劉美君聚會，她分享：「嗰陣時佢拍《好人好姐》做我媽咪，其實好多年嘅關係都冇變過，拍攝嘅時候我哋都係好friend，都拍完嘅時候都有互彼嘅忙碌各散東西，不過過咗咁多年無論我生日，都會同我講生日快樂，或者我生仔嘅階段都感覺喺我身邊，返香港嘅時候都有同我個仔見面，咁多年都係關係好close！」

江若琳與昔日合作拍攝ViuTV劇集《好人好姐》飾演母親的劉美君聚會。（IG圖片）

她續指當時合作拍攝時雙方不用花太長時間去揣摩角色，並表示：「喺呢個拍攝我覺得佢好有母愛，同佢拍戲嘅過程好似都唔係好需要演戲，直接都會覺得佢係我阿媽！」講到在《好人好姐》飾演比較神經質的角色，她坦言：「我好鍾意呢啲角色，呢啲角色比較有發揮，我唔鍾意比較太平淡嘅角色，我鍾意啲角色有挑戰性，好唔似我，有機會可以做戲嘅角色。」

江若琳在《好人好姐》中飾演一名年輕媽媽，有一個12歲女江芷銦。

被陳木勝大讚性格好真誠

被問到過去演出最難忘的casting經驗，她直言：「我最記得係啱啱出道拍《男兒本色》，其實我記得當時我係新人，同所有人一樣喺公司排隊casting去見陳木勝導演，之後要去試一段戲，畀個劇本我之後去試戲，對我嚟講真係好難忘，喺一間房對住空氣，畀個劇本我就要去演一個女警察，到最後多謝陳木勝導演畀咗個機會我。」她憶述陳木勝當年曾經跟她說過：「佢話希望我幾多年後都唔好改變自己嘅性格，呢個係因為當日點解我會揀你嘅原因？因為當時比佢嘅感覺覺得好真誠，好多人都係呢一行好容易變質，就算幾有成就都唔好改變自己嘅性格。」

香港著名導演陳木勝生前大讚江若琳性格好真誠。（資料圖片）

照顧家庭唔考慮出埠拍戲

講到現階段接拍影視作品方面，她說：「暫時唔會考慮出埠拍戲，可能要等小朋友再大啲先，因為而家佢好需要我喺身邊陪伴。」至於婚後接戲會否對於拍攝親熱鏡頭有所考量，她表示：「真係要睇劇本，睇吓會唔會係有得發揮同挑戰，但我應該都係放重喺音樂方面發展多啲。」她指老公蕭潤邦有可能會介意她拍攝親熱鏡頭，並笑言：「拍劇對我嚟講真係時間可能太長，所以要遲啲先。」

江若琳一家三口樂也融融。（IG圖片）

唔擔心變怪獸家長尊重孩子發展

談及現時育有一歲半的兒子Owen，會否擔心日後變成怪獸家長，她直言：「一定唔係，我好尊重我個仔嘅成長，我唔會逼佢一定會讀邊間學校，我會睇住佢嘅成長去決定去適合行邊段路，我希望我可以成為佢嘅充電寶，好需要人哋支持同鼓勵嘅時候，喺佢背後嗰度support佢，我會尊重佢，我會睇到我個仔適合邊一類學校。」

江若琳不擔心日後變成怪獸家長。（梁碧玲攝）

被問到有否曾經考慮兒子報讀國際學校，她坦言：「初頭我有諗過，我想佢開心同埋自由啲，但係我又發覺佢唔係呢一類嘅小朋友，我最近去公園會見到好多小朋友會爬來爬去瀡樓梯同埋跑來跑去，但係佢係搵到個軚盤就會玩一日，或者去到啲Play House係要逼佢瀡滑梯，反而佢會去沙池嗰度玩，比較文靜，所以要揀最適合小朋友嘅性格畀佢去發展，我覺得佢可以行到傳統學校。」她透露兒子是貓奴，並大讚他：「每一日起身都要攬住隻貓，同埋對啲貓好溫柔，同埋佢係好有愛心嘅小朋友。」