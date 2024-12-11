隱世歌手被街坊認錯係洪卓立　向囡囡解釋：其實佢係認得爸爸...

41歲的陳柏宇（陳伯/Jason）出道18年，唱過《I Miss You》、《你暪我暪》、《霸氣情歌》等膾炙人口歌曲，又試過連續兩年奪得「叱咤樂壇男歌手銀獎」，2016年更憑《沒有你，我甚麼都不是》首獲叱咤「我最喜愛的男歌手」。往蹟威水，不過陳柏宇一直被指紅歌不紅人，有「樂壇隱世歌手」封號，日前Jason被街坊野生捕獲，竟然被認錯是洪卓立！

陳柏宇被封「樂壇隱世歌手」。

當日陳柏宇帶住兩個女兒陳羿辰（Abigail）和陳星晴（Audrey）到茶餐廳食早餐，沿途開住直播，期間有街坊上前問：「你係咪洪卓立？」陳柏宇急住澄清：「我唔係洪卓立呀！」但男子仍堅持要求合照︰「我可唔可以同你影張相？」陳柏宇溫提對方多一次︰「但我唔係洪卓立喎！」男子再追問：「可唔可以呀？」

Jason日前同兩個女去食早餐。（影片截圖）

見對方盛意拳拳，陳柏宇亦有答應合照，並鼓勵對方努力記起自己：「加油，你得㗎！」經過兩秒思考，男子終於講出正確答案︰「陳柏宇！」被估中的陳柏宇亦感興奮「Yeah」！見大女兒有點迷茫，陳柏宇亦有細心解釋，稱：「我都係第一次被人認錯係洪卓立。洪卓立係另一個同爸爸同一時間出嚟做歌手嘅叔叔。」囡囡追問：「但係呢......。」陳柏宇一時間亦接不住說：「冇但係嘞，其實佢係認得爸爸，只係調轉咗個名。」他還問網民幫忙check下洪卓立幾多歲。不少網民留言表示笑爆嘴，大讚陳柏宇隨和，又有人說︰「陳伯真係大癲”加油，你得嘅！”」

陳柏宇突然有街坊截停問：「你係咪洪卓立？」（影片截圖）

大女都聽到一臉茫然。（影片截圖）

事後有網民在Threads開Post召喚陳柏宇，指認錯人的是其丈夫，因前一晚飲醉酒未清醒所以認錯人，稱自己是陳柏宇的粉絲，已對老公「狠狠訓話」。真.洪卓立亦轉載這段搞笑片，並tag陳柏宇說︰「我覺得要留底😂😂 @ckw720洪卓立，可唔可以同你影張相？yeahhh！」洪卓立和陳柏宇雖然完全不似樣，但二人是同期出道新人，曾合唱《假如這是我們的終結》，台上台下都是好朋友。

有網民稱係認錯人事主嘅太太。（threads截圖）

洪卓立都加入討論。（洪卓立ig）

洪卓立都加入討論。（洪卓立ig）

另外，陳柏宇剛公布將於明年2月15和16日在會展舉行兩場《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》，今次揀選在農曆年後兼情人節翌日舉行個唱，恐怕Jason這個農曆年都要忙於綵排，就連情人節都不能跟Leanne慶祝了，不過Jason道：「情人節又唔係生日，老婆唔會詐型啦！」他更表示，為了樂迷，他屆時會後補情人節禮物給大家，但現在卻要大賣關子，只能提示道：「香港場預備咗啲新元素畀大家，個rundown都唔同㗎！但我唔可以透露太多，只可以講唔入場你就會後悔！」

陳柏宇都好親和，最後都有同街坊影相。

都要同囡囡解釋返點解被人認錯。

Jason將於明天2月開演唱會。