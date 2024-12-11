林家謙揭衞詩雅爆料　《普渡眾生》喜獲許冠文賞識：想學唱呢隻歌

林家謙和衞詩雅今日（11日）現身澳門出席活動，提到憑電影 《破．地獄》歌曲 《普渡眾生》入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強，他表示：「幾開心，因為最近呢首歌都幾多朋友喜歡，當中包括許冠文或者許冠傑佢哋，因為我啱啱同衞詩雅傾偈，跟住喺個WhatsApp group問想學唱呢隻歌，所以我有啲surprise。」他分享第一次電影音樂歌曲，得到樂迷支持非常感恩！

林家謙和衞詩雅今日（11日）現身澳門出席活動。（陳順禎攝）

林家謙被問到早前陳慧琳透露想邀歌，他表示：「佢真係有問我，我已經心虛咗好耐，因為一路都未俾到好嘅歌，我覺得好快今年內，歌曲風格冇乜所謂由得我去發揮，可能慢歌會再適合佢多啲！」

林家謙和衞詩雅今日（11日）現身澳門出席活動。（陳順禎攝）

衞詩雅被問到新電影 《破．地獄》深受世界各地的影迷歡迎，她分享：「我琴日收到嘅短訊話有個朋友喺澳洲睇，坐喺佢隔籬嗰兩個人都係外國人都會喊，所以我覺得好感動！」提到衞詩雅明年結婚的進展，是否已經試婚紗，她說：「已經試咗㗎啦！我嚟呢度之前先收到個短訊，原來我哋要去註冊處辦理啲唔知咩程序，原來要14日內冇人反對，先可以結婚，話點解會有人反對？我覺得呢件事好有趣，應該冇人反對掛！」

林家謙憑電影 《破．地獄》歌曲 《普渡眾生》入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強，他分享心情相當開心！（陳順禎攝）