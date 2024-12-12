TVB五億駙馬為仔慶生複式豪宅曝光　超巨客廳放置3米聖誕樹勁誇張

44歲的黎諾懿近年家庭、事業兩得意，他於2014年與被指有五億身價的前港姐李潔瑩結婚，故有「五億駙馬」稱號，二人婚後先後育有大仔「小春雞」黎峰睿以及細仔「小冬牛」黎奕辰，近日「小冬牛」3歲生日，向來非常疼惜一對兒子的諾懿在家中為細仔舉行開心生日派對，令其複式豪宅內裝潢意外曝光。

44歲的黎諾懿近年家庭、事業兩得意，他於2014年與被指有五億身價的前港姐李潔瑩結婚。（視覺中國）

黎諾懿是圈中好老公。（資料圖片/梁碧玲攝）

黎諾懿入產房陪產。

黎諾懿與太太李潔瑩先後誕下「小春雞」與「小冬牛」，一家四口相當幸福。（IG@lokyilai）

諾懿在社交平台分享為3歲細仔慶生的視頻，諾懿為兒子準備了一個用朱古力品牌公仔砌成「3」字的蛋糕，而阿哥「小春雞」也很照顧細佬，貼心幫細佬的糕點點蠟燭，之後再一起吹熄，兩兄弟互動十分有愛。網民大讚諾懿是好爸爸，花心思為兒子慶生，也有網民搞笑叮囑諾懿這位「港普之父」：「你唔好教佢哋普通話啵」。

小冬牛日前3歲生日。（小紅書）

壽星仔好興奮。（小紅書）

二樓有多架小朋友的玩具車。（小紅書）

兩兄弟互動很有愛。（小紅書）

除了畫面有愛之外，不少網民同時被黎諾懿的服飾豪宅吸引住，片中可見黎諾懿屋企以白色為主色調，裝潢簡約舒服，一邊牆是內嵌式電視設計，並擁特高樓底和超巨型客廳，就算擺了一張大圓台和大沙發，也有充足活動空間，樓上還有個小型停車場，擺放兒子多㗎「戰車」。而適逢聖誕節，家中也有聖誕擺設，當中的聖誕樹目測都有3米，非常誇張。據知，黎諾懿現與家人租住的複式單位連天台，位於何文田，該屋苑同款複式單位面積由二千呎起，市值最少也過億。

黎諾懿豪宅意外曝光。（小紅書）

勁大個廳。（小紅書）

好可愛。（小紅書）

好大活動空間。（小紅書）

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黎諾懿當年是TVB「奧運六星」之一備受重用，出道作品為《戀愛自由式》，接著在《當四葉草碰上劍尖時》更擔任男主角，可惜之後發展不及其餘五星，至早年憑處境劇《愛．回家》中「馬壯」一角成功入屋，更有「最接近神的男人」稱號。其後黎諾懿事業發展順暢，更在2014年與被指家族擁有5億美容院王國的落選港姐李潔瑩結婚，兩人婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。

黎諾懿好男人形象入屋。（梁碧玲攝）

黎諾懿近年作多方面發展。（資料圖片/陳順禎攝）

雖然是「五億駙馬」，但黎諾懿絕對是靠自己，近年除了演戲之外，還身兼監製，拍綜藝、飲食節目，又做慈善推出賀年糕點等，瓣數多多。而今年初，黎諾懿在無綫劇《婚後事》中不但演繹「甘誠鈞 Davey」一角獲讚，劇中他還挑戰電視尺度，以全裸姿態上陣大騷「優質股」，掀起不少話題，令他在大灣區再度人氣急升，經常中、港兩邊走，工作不斷。