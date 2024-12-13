豪門千金皮草成熟Look出席晚宴十足貴婦　25歲擁至少7億身家

已故賭王何鴻燊孻女何超欣自小已集萬千寵愛在一身，更獲爸爸公開大讚「靚到不得了」。早前何超欣與任達華女兒任晴佳（Ella）及盈大地產主席李智康女兒李朗怡一起出席世界十大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）」，三人都盛裝打扮，同框畫面十分養眼！而何超欣日前又曬出獲邀出席晚宴的靚相，她更激罕以皮草成熟Look現身，非常搶鏡！

何超欣與任達華女兒任晴佳（Ella）及盈大地產主席李智康女兒李朗怡一起出席世界十大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）」。（小紅書圖片）

何超欣與任達華女兒任晴佳（Ella）及盈大地產主席李智康女兒李朗怡一起出席世界十大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）」。（小紅書圖片）

盛裝打扮。（IG@ellayamm）

盛裝打扮。（小紅書圖片）

盛裝打扮。（小紅書圖片）

豪門千金。（小紅書圖片）

豪門千金。（小紅書圖片）

豪門千金。（小紅書圖片）

靚。（小紅書圖片）

靚。（小紅書圖片）

箱中所見，身穿黑色入脖晚裝的何超欣，再披上一件皮草，一身造型十足貴婦，網民紛紛留言大讚靚女！現年25歲的何超欣除了樣貌出眾之外，更是一名學霸，不但獲得美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，其後再獲清華大學碩士學位，近年她以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的身份頻頻登上國際舞台，隨團隊到世界各地參與研討會，絕對是才貌兼備！

皮草Look。（小紅書圖片）

皮草Look。（小紅書圖片）

成熟一面。（小紅書圖片）

成熟一面。（小紅書圖片）

成熟一面。（小紅書圖片）

十足貴婦。（小紅書圖片）

才貌兼備。（微博@何超欣Alice）

才貌兼備。（微博@何超欣Alice）

出身豪門世家的何超欣，家底自然相當豐厚，早在2016年四太梁安琪就豪斥13億元，大手掃入Mount Nicholson四伙住宅單位，贈予兩名千金何超欣及何超盈，當中屬於何超欣的單位是Mount Nicholson的9樓A及B室，實用面積為4,566及4,289平方呎，購入價為 6.464億元，保守估計何超欣身家至少有7億，相當厲害！

何超欣深受寵愛。（微博@巴黎名媛舞會）

何超欣除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。（小紅書圖片）

何超欣大曬好身材。（資料圖片）