異空感應｜文雪兒龔慈恩「飆戲」　昔日電視花旦顏值不輸陳曉華

TVB劇集《異空感應》第13集講到陳家樂（飾 方日進）查出吳沚默（飾 曾萍麗）跳樓前還有另一名神秘男人出沒。另一方面，陳家樂和陳曉華（飾 邢可嵐）之間有戲劇性發展。原來他們的母親文雪兒（飾 方陳美圓）和龔慈恩（飾 何淑娟）是認識的，一次下午茶敘會，龔慈恩就想帶陳曉華去相睇認識「文雪兒的兒子」，怎料去到就發現「文雪兒的兒子」碰巧就她的暗戀對象陳家樂。

文雪兒和龔慈恩「飆戲」。（《異空感應》截圖）

文雪兒和龔慈恩「飆戲」。（《異空感應》截圖）

不過事情並沒有如龔慈恩想像的美好，原來陳曉華曾經查過陳家樂一家，更令文雪兒懷恨在心。後來，文雪兒和龔慈恩更上演一場母親的鬧戰，相當好睇！

文雪兒和龔慈恩鬧交戲真係恰到好處。（《異空感應》截圖）

文雪兒和龔慈恩鬧交戲真係恰到好處。（《異空感應》截圖）

文雪兒和龔慈恩鬧交戲真係恰到好處。（《異空感應》截圖）

文雪兒和龔慈恩鬧交戲真係恰到好處。（《異空感應》截圖）

文雪兒和龔慈恩鬧交戲真係恰到好處。（《異空感應》截圖）

後生嘅龔慈恩。（截圖）

講起龔慈恩，就不得不提起《西遊記》觀音。（截圖）

講起文雪兒和龔慈恩，其實後生一輩未必熟悉，但她們可是70，80年代紅極一時的電視花旦。龔慈恩於1984年入讀TVB藝訓班，畢業後第一部劇集就於《秋瑾》中擔任第一女主角，其後亦分別出演《楊家將》、《嬴單傳奇》、《洪熙官》、《狙擊神探》等劇集，均大放異彩。後來1990年她轉戰台灣和馬來西亞電視劇，一度淡出香港電視圈。直到1996年，當時33歲的龔慈恩被邀請出演《西遊記》觀音一角，就成為了她的代表作。數年後，她和第二任丈夫男藝人林煒在加拿大結婚，婚後育有一子一女。約於2012年，子女長大後，她才又「出山」重新拍劇出演電視劇和電影。

後生時龔慈恩好靚。（截圖）

後生時的文雪兒曾被封為「佳視三寶」。（網上圖片）

至於文雪兒，同樣也是昔日的當家花旦。早在70年代，她就已經以最年輕演員身份加入佳視，並與米雪、李通明一同成為佳視當家花旦並稱「佳視三寶」。她在16歲時已經出演首部劇集《碧血劍》，即大約是炎明熹、姚焯菲出道的年齡。後來在佳視版《鹿鼎記》中，文雪兒更反串男角，演繹男主角韋小寶，令人眼前一亮！

文雪兒曾與張國榮飾演熒幕情侶兼男女主角。（網上圖片）

1978年，她轉至麗的電視後繼續受到重用，更在1978年《浣花洗劍錄》一劇中，與已故張國榮飾演熒幕情侶兼男女主角，可謂是轟動一時。期間她出演過《琴劍恩仇》、《四大名捕重出江湖 》、《局中局 》、《濟公活佛 》、《皇家鐵馬》等劇集，直到1991年才淡出娛樂圈，到2013年左右才受監製王心慰之邀請，復出客串劇集《巨輪》。