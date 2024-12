盤點2024陀B女星｜港姐冠亞季同月宣布有喜　黃翠如努力6年終如願

2024年本地娛樂圈有不少女星宣布陀B,成為了靚靚準媽咪,將會在新一年迎接家中新成員的到來。當中更有新婚不到一年就已經造人成功的,認真高效率。以下就是今年宣布有喜的香港女藝人:

麥明詩:

現年33歲的「十優港姐」麥明詩於今年3月24日與盛勁為舉行婚禮,在摯親好友的見證和祝福下,正式結為合法夫妻,展開人生新一頁。兩口子新婚至今一直十分甜蜜,還不時於社交網上放閃曬恩愛,新婚生活過得相當幸福愉快。今年11月19日麥明詩更宣布與老公造人成功,預告將在明年誕下蛇年BB。

麥明詩與老公盛勁為。(ig圖片)

何依婷

現年30歲的無綫小花何依婷(Regina)2017年參選港姐奪得亞軍後入行,憑甜美外貌及清純氣質深受網民喜愛。她去年12月與圈外男友Cedric結婚,榮升人妻。Cedric從事物流工作,有傳他住入價值3千多萬的紅磡樓王之稱的海名軒,疑為富二代,兩人在峇里島舉行婚禮。何依婷多月來均甚少現身幕前,更缺席台慶,今年11月3日何依婷現身大埔出席聖誕活動時宣布懷孕。

何依婷大曬孕肚。(TVB娛樂新聞台)

日前何依婷宣布造人成功。(IG:@reginahyt)

黃翠如

現年43歲的黃翠如與47歲的蕭正楠於2018年結婚,翌年在峇里補辦婚宴,今年是兩人結婚六周年。黃翠如和蕭正楠愛得甜蜜,結婚至今,網民紛紛替二人心急,經常催他們快點生B,黃翠如亦曾不止一次傳出懷孕,月前亦被指充滿孕味。今年11月17日黃翠如和老公蕭正楠終在社交平台宣布「BB來了」;黃翠如更驚爆曾經歷小產,以此勉勵同路人要有希望。

黃翠如和蕭正楠結婚六年,依然非常恩愛。(IG@wongtsuiyu)

黃翠如分享BB超聲波圖片。(IG圖片)

黃翠如和蕭正楠日前(17)在社交平台公布喜訊,分享超聲波照透露懷孕消息。(IG@wongtsuiyu)

王君馨

現年38歲的王君馨於2016年與拍拖11年的圈外男友Daniel Chang結婚後一直十分恩愛,今年12月11日王君馨在Instagram宣布陀B。王君馨在IG分享了幾張照片,宣布陀B喜訊,並留言寫道:「今年收到最好嘅禮物,謝謝耶穌祝福我們有一個小小的。 我們很興奮成為父母! 」

王君馨宣布陀B。(IG圖片)

賴慰玲

現年38歲的賴慰玲憑《反黑路人甲》於2020年《萬千星輝頒獎典禮》奪得「最佳女配角」,今年8月她於社交平台宣布喜訊。賴慰玲2017年與舞台劇演員梁子峰結婚,同年12月誕下兒子也也(Marat),相隔6年,賴慰玲再貼出大肚相,她表示:「baby 2 is coming」。

賴慰玲雖然已經「見肚」,但她手腳依然纖瘦。(ig@laiwinki)

賴慰玲一班好姊妹包括陳瀅、蔡思貝和何雁詩等參加產前派對。(IG@laiwinki)

陳樂瑤

前天堂鳥成員葉泓聲(Gordon)與棄歌從商的陳樂榣(Ally)組織家庭,去年誕下愛情結晶品Gia,他們於今年9月8日為女兒搞生日會的時候,宣布陳樂榣再度懷孕的喜訊,預產期在明年1月中,預計可趕及追到龍B,換言之他們兩年抱兩,果然夠勤力。

陳樂榣宣布再陀b。

陳樂榣已有兩個女兒。

吳紫韻

TVB《3日2夜》女神,今年32歲的前娛樂新聞台主播吳紫韻(Purple)於2019年加入TVB,其後憑主持《3日2夜》而人氣急升,加入TVB不久已極速上位。吳紫韻於今年10月離巢,同月宣佈結婚,於半島酒店秘嫁圈外富二代。不足三個月,吳紫韻已造人成功,並在12月12日於IG上分享了兩張照片宣佈懷孕喜訊。

吳紫韻一直未公開老公外貌。(IG:@ngpurple)

吳紫韻10月9日正式做人妻。(IG:@ngpurple)

陳雅思

現年34歲的前港姐季軍陳雅思(Bonnie)在2021年宣布與富三代DJ男友郭孟浚結婚,據知男方為馬來西亞首富、有「亞洲糖王」之稱的郭鶴年的孫仔,而陳雅思自嫁入豪門後就變得非常低調,甚少更新社交平台。日前陳雅思在IG公開懷孕喜訊,她寫道:「first came love, then came you 🤍」陳雅思又曬出獨照,可見她的孕肚已經十分大。

陳雅思宣布陀B。(IG圖片)