惡樣影帝16歲兒子被捕獲身形結實不少 曾貼老竇黑白照遭狠斥
即將63歲的吳鎮宇，在影視圈打滾多年，拍過多套膾炙人口的經典作品。先後憑《鎗火》和《公元2000》分別獲得《第37屆台灣電影金馬獎》「最佳男主角」，及《香港電影金像獎》的「最佳男配角」；劇集方面，吳鎮宇在《難兄難弟》中的「謝源」，及《衝上雲霄》裡面的「Sam哥」，也成為電視劇的經典。
近年，吳鎮宇轉戰內地，綜藝、電影雙線齊發，早年攜兒子吳費曼（Feynman）參加真人秀節目《爸爸去哪兒2》大受歡迎，成功打開內地市場；費曼自細在鎂光燈下成長，一舉一動都受到外界關注，轉眼間費曼今年已16歲，處於青春期，遺傳爸爸火爆個性，加上年少氣盛，遇不合心意事不吐不快，言論、舉止經常嚇人一跳。
今年初，費曼因貼出爸爸吳鎮宇黑白照，引起網上熱烈討論，更令吳鎮宇罕有發文回應怒斥兒子：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜.當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！」
此外，黃子華在今年《香港電影金像獎》失落影帝，輸給梁朝偉，力撐子華封帝的費曼，在社交平台發文連環炮轟勁失望：「把屬於我推的金像還給他」及「為甚麼突然感覺生命沒有意義，彷彿天空成灰色，我是真的為你哭了。海雖然依然那麼好跳，現在卻看起來更好跳了。子哇（華）哭，沒得男主獎，明天星期一。三重打擊再見了各位。最後只是想說黃子華我把我整個身家都賭你身上，我倆把結他都賭上了」。
近日，有網民在街道上野生捕獲費曼，並寫道「果然香港遍地都是星，偶遇費曼真的是一個i人哈哈哈！」相中，費曼一手拿著飲品，一手拿著電話，表情有點靦腆，但仍友善與對方合照，那種憂鬱的感覺更爸爸有幾分相似。而他早前與父母現身餐廳時，被影到肥到虎背熊腰又有巨躉，但見他最新狀態，雖然還有少少包包面，但身形明顯清減不少，且看上去十分結實，似乎有努力減肥。網民留言：「他臉型跟吳鎮宇好像」、「靠眉毛的疤認人了，但他減肥應該還是帥的，小時候就很帥」、「費曼帥的」。
無論男仔還是女仔，踏入青春期甚至到拍拖年齡，都會開始注重自己外貌、身形，早前網上更曾瘋傳費曼與一名女網紅Winnie的「拍拖」片段，費曼更拜訪了女方的家，與長輩見面，不過該片段其實是一直在外國有經營自己頻道的Winnie一直在外國經營自己的頻道，回到國內即時搵當年好友費曼拍片，玩「拍一日拖」系列，費曼更親自下廚，展示溫柔一面。