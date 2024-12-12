《魷魚遊戲》第二季開播在即　李政宰李炳憲潮玩木頭人搪膠公仔

《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季即將於12月26日開播，在大家引頸以待之際，原來香港創意品牌AllRightsReserved已經再獲Netflix授權推出劇中著名的「一二三木頭人」女孩搪膠公仔。此次合作更聯乘了藝術家KAWS，將KAWS的「X_X眼」融入其中，相當特別！

《魷魚遊戲》又有新產品！又要課金。（IG@arr.allrightsreserved）

日前《魷魚遊戲2》的一眾演員更率先與李政宰、李炳憲、姜河那等人和藝術家KAWS及AllRightsReserved創辦人SK Lam一同開party慶祝這一次的《KAWS YOUNG-HEE》聯乘合作。

《魷魚遊戲》又有新產品！又要課金。（IG@arr.allrightsreserved）

朴珪瑛。（IG@arr.allrightsreserved）

李炳憲真係好型。（IG@arr.allrightsreserved）

SK Lam，李炳憲，KAWS。（IG@arr.allrightsreserved）

李政宰。（IG@arr.allrightsreserved）

JHOPE（IG@arr.allrightsreserved）