張曦雯父母留港盼齊慶祝奪「后」　 男友拍拖7年仍保持一甜蜜舉動

張曦雯帶埋媽媽出席活動，Kelly透露父母現已半退休狀態，自己努力工作養對方。（葉志明攝）

張曦雯今晚出席銀行活動，由於媽媽剛好由美國返國，所以亦有到場，更不時用手機為Kelly 拍照。Kelly 接受訪問時透露媽媽返港後，已經一齊遊日，又打算快閃新加坡。但聖誕預計會在香港，因為有大批美國嘅親戚來港，Kelly打算喺屋企開party ，仲話一定要有菠蘿腸仔。「我會畀定食譜姐姐，佢好犀利，中餐、西餐、印尼菜、連中東菜都得，大廚一樣，之前安仔（郭晉安）、陳瀅佢哋嚟食飯都大讚。（你有無嘗試學？）無，我只係希望佢永遠都同我哋一齊，千祈唔好離開我。」

Kelly大讚媽媽保養得宜。（葉志明攝）

講到聖誕禮物，張曦雯話收過最無誠意嘅禮物係聖誕襪，問到今年想男朋友送咩聖誕禮物，Kelly表示：「佢有問過想要咩，但一下子又諗唔到，希望佢平時留意到，女人就係咁，哈哈！（想收手袋、飾物定打機嘅嘢？）打機又平得滯，哈！但手袋、飾物又唔夠實際，所以我係好難。不過佢有寫卡，呢個係我好欣賞，識咗咁多年佢都會好俾心機咁手寫卡，都sweet 。」

Kelly 話自己曾選擇高風險投資，但因為工作太忙，後來轉為保守投資，賺少少就算。（葉志明攝）

台慶頒獎禮將至，Kelly以3劇爭后，近日頻頻在IG拉票，她表示自己今年邊拍劇邊為另一劇做宣傳，的確十分努力，而獎亦是觀眾對自己的認同。「對手都好厲害，但我自己都唔弱，加上父母今年都喺香港留到頒獎禮，希望有個開心嘅慶功宴啦。」