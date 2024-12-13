異空感應｜蔡誌恩全裸上陣成焦點　私下竟與周慧敏有神秘關係

TVB藝人蔡誌恩早前憑在台慶劇《黑色月光》中演活林夏薇「反骨跟班」一角廣受關注、成功入屋，最近在新劇《異空感應》中繼續飾演「衣冠禽獸」陸文輝，在劇中他表面是警隊之光，某日離奇全身赤裸陳屍家中，全身布滿血痕之餘兼遭五花大綁，死狀震撼。當中，他更憑身材成為「隱藏版大隻仔」，原來私下他更是「捐血王」，更與周慧敏有神秘關係。

蔡誌恩在劇中飾演「衣冠禽獸」陸文輝！（截圖）

全裸上陣！

非常大隻！（IG/@vincecychoi）

蔡誌恩接受《香港01》訪問時透露：「其實喺拍五花大綁場口前九個鐘，我都係拍緊打鬥戲，仲要印象好深刻。因為我係第一次打人同埋第一次畀人打，屋企人都冇打過我，我哋嗰日打咗好耐，由廳打到入房，又碌地又撞牆，又因為我著浴袍冇位戴護墊，加上冇經驗，所以全部動作用晒真力去做，結果拍完先發現成身瘀晒，連手指都瘀埋！拍五花大綁最搞笑係化妝師話我成身瘀晒，只需要補少少血痕就可以埋位，我又可以乘機恰吓補充體力，當時我近乎虛脫。」至於身材再惹關注，他透露現時仍保持著每星期抽四至五日做gym的習慣，而且有定時捐血的習慣，蔡誌恩稱自己已維持了足足二十五年定期捐血的習慣，前後捐了250多次血，當中包括全血及成份血。

另外，他亦不時上載與周慧敏的合照，蔡誌恩回應指與周慧敏 於2011年在教會認識對方，並謂周不時會拉隊支持周慧敏：「我同阿V比較少傾工事，我哋都會喺禱告中，互相支持。」

關係熟絡！（IG/@vincecychoi）

原來是教友！（IG/@vincecychoi）

非常厲害！（IG/@vincecychoi）

好有心！（IG/@vincecychoi）