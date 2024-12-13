百萬網紅傳賣淫一晚10萬人仔服務費　赤裸人體盛放上蛋糕讓人享用

內地網紅「Sun雅喬」在抖音擁有逾158萬粉絲，一直拍片教女性獨立自強，而片中性感惹火打扮，更俘虜無數男粉絲，成為性幻想對象。近日Sun雅喬突然被爆賣淫黑歷史，一晚服務收費10萬元人民幣，並傳有一段10分鐘的性愛片流出，最詭異是她未有否認出賣肉體，只說「奮鬥向上是極為艱難的路」，網民慨嘆社會充斥「笑貧不笑娼」的不良風氣。

Sun雅喬自稱香港城市大學金融碩士畢業。（微博圖片）

Sun雅喬自稱香港城市大學金融碩士畢業，在抖音拍片教導兩性相處，樣子甜美，身材惹火，加上清涼衣著下的白滑肌膚，出道後已俘虜逾百萬粉絲。但近日有傳她賣淫，而過夜價高達10萬元人民幣，並有10分鐘的性愛片流出，片中人全身赤裸，身上塗抹上蛋糕，仿如人體盛，供男士享用，甚為豪放大膽。

Sun雅喬被爆賣淫，一晚10萬人仔服務費。（微博圖片）

對於被爆賣淫黑歷史，Sun雅喬未有否認，只是表示「女孩子就是要自立自強，陽光明媚，永不服輸，永遠有韌性，永遠不怕輸。奮鬥廝殺向上生長本就是一條極為艱難的路，對於女性更是如此，與其畏縮害怕，不如大步向前，人生的路是自己走出來的。鐵粉盡可放心，姐腰桿挺得筆直，有空會開小號和大家聊天的，感謝大關注，祝大家都好。」最後她聲稱已經報警處理，至於後續發展，大家拭目以待啦。

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