異空感應｜阮浩棕鏗少再現慘笑含淚訴苦 　空洞撞牆眼神勁搶

《異空感應》昨晚（12日）一集是顏值法醫助手Duncan（阮浩棕飾）的可憐身世大揭秘，均甚有追看性；更令人驚艷的是，新生代演員阮浩棕、實力演員龔慈恩，甚至乎多數以客串性質亮相劇集的張美妮，都交出了相當亮麗的演技成績單。



龔慈恩

阮浩棕演活複雜「靚仔法醫」角色

昨晚焦點劇情及角色，絕對是阮浩棕飾演的Duncan。原來Duncan是可嵐（陳曉華飾）同父異母哥哥，Duncan之前上可嵐家時一眼認出邢有山（陳嘉輝飾）是拋棄了自己的親生爹哋，原本Duncan很感恩能碰上再度了解及接近爸爸的機會，可惜最終因遭邢太（龔慈恩飾）拆穿身份令Duncan不能再與有山碰面，頓感生無可戀的Duncan走上自殺絕路，幸查到Duncan早年曾患上嚴重躁鬱的Dr. Fong（陳家樂飾）及時趕到，成功救回Duncan…由於Duncan角色太過搶，加上有不少「變態」事跡，網民紛紛揣測他是終極Big Boss，但亦有網民逆思維謂：「但通常最似嗰個都唔係。」

大受委屈嘅阮浩棕激動咆哮。

阮浩棕將瘋狂、崩潰同空洞嘅狀態演繹得好好，難怪網民話佢「鏗少」再現。

阮浩棕將瘋狂、崩潰同空洞嘅狀態演繹得好好，難怪網民話佢「鏗少」再現。

阮浩棕將瘋狂、崩潰同空洞嘅狀態演繹得好好，難怪網民話佢「鏗少」再現。

網民激推演楊過合適人選

昨晚是阮浩棕全方位發揮演技之夜，之前演活了角色陽光美男一面的阮浩棕，這一集大晒反差面，將Duncan的陰暗面、暴走狀態、生無可戀、空洞絕望、自嘲自憐，及悲痛欲絕的心情全部演繹得不慍不火，其中在精神病院中的瘋狂咆哮及空洞自殘，令不少網民回憶起阮浩棕在《隱形戰隊》的經典角色「鏗少」：「鏗少復活了」，並直言「好似精神病人」。另Ending一幕，阮浩棕向親妹可嵐又笑又喊、又似笑非笑地訴說自己悲慘的過去時，面上掛著的慘笑、配以絕望自白甚有感染力：「阿媽冇對我好過」、「嗰時好似成個世界拋棄咗我」、「我鍾意對住死人，係因為我好驚畀人知道以前係點」，顫抖的聲音加上填滿眼眶的淚水，令人更能深切感受角色的痛；阮浩棕同時還演活了Duncan既想親近生父、但亦害怕破壞生父美好家庭的掙扎狀態，成功突顯角色悲劇感，難怪不少網民大讚他有前途，並直指去年飲恨萬千星輝頒獎典禮的他，今年極有希望殺入「飛躍男演員」最後五強：「燈勤要攞飛躍進步獎，我話嘅」、「欠咗阮浩棕一個男飛躍獎」、「忠奸都得」、「我覺得如果《神鵰俠侶》有得翻拍，佢一定岩做楊過」。

呢幕「慘笑訴苦」真係難度好高，但阮浩棕演得好自然。

呢幕「慘笑訴苦」真係難度好高，但阮浩棕演得好自然。

呢幕「慘笑訴苦」真係難度好高，但阮浩棕演得好自然。

感激龔慈恩無私付出成就自己：佢好窩心

對於演技吸獲正評，阮浩棕受訪時謙稱全靠劇集台前幕後的用心及配合，並特別感激龔慈恩的疼錫及支持：「龔姐話攞刀呢個動作其實佢唔舒服，如果畀佢自己做決定、佢會轉個演法，但佢話見係我就做畀我，呢一句好窩心，如果唔係有龔姐嘅話，呢場戲唔會有咁精彩嘅效果。」至於昨晚Ending一幕，阮浩棕則坦言曾閉關長時間苦練：「主要係整理所有感覺、尋找角色嘅軌跡，閉關去尋找痛楚嘅感覺。」

內心掙扎位

內心掙扎位

內心掙扎位

內心掙扎位

他亦坦認曾因角色太過沉重一度出現抽離問題：「嗰陣收工返到屋企，我都仲會喺張床度喊。不過令我抽離唔到嘅嗰場戲其實仲未出現，後面嘅場口仲精彩，大家一定要繼續追落去。」問到有否信心在今年頒獎禮中奪獎時，出名謙虛的阮浩棕竟演將事件演變成幫劇集及同劇演員拉票，十分搞笑：「攞獎我都係平常心嘅，對於我嚟講，我都係最希望大家繼續追睇《異空感應》，因為係台前幕後好大嘅心血，同埋記得投票，你哋嘅每一票都好緊要架。」

呢個阮浩棕表情連環圖，令人深切感受到角色嘅痛。

呢個阮浩棕表情連環圖，令人深切感受到角色嘅痛。