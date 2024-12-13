馮允謙聖誕約女友視像見面　湯鎮業仔仔湯君耀首次公開演唱

馮允謙（Jay Fung）及湯君耀（Chris Tong）日前出席Jo Malone London聖誕特別版的愉悅香氣，並於現場獻唱。在現場，Jay唱了自己歌曲《報復式浪漫》和聖誕歌《All I want for Christmas is you》。他表示好開心可以參與今次Jo Malone London的活動，本身是這品牌的粉絲，回想自己首年來香港有個聖誕回憶，就是有一位朋友送了一支香水給他，他說：「當年2012年朋友送了一支Jo Malone London香水給我，是這個品牌很受歡迎的一個味道，聞到這香水的味道就想起當年聖誕的回憶。」

真係好似樣呀！

歌手馮允謙（Jay Fung）和胞弟馮重謙（Tim）日前一齊出席聖誕活動。

今次Jay 與弟弟馮重謙（Tim）兩兄弟一齊參與活動，Jay笑言：「細佬好喜歡講嘢，我又唔鍾意講嘢，所以好夾。我哋好熟悉對方，我哋鍾意嘅香水都差唔多，我哋嘅品味都好似，試過買相同嘅香水俾對方。」談到年輕時會否爭玩具，Jay笑說：「我哋有爭嘢，但女朋友就冇爭，我哋鍾意唔同類型嘅女仔。」Jay透露，由於自己的工作繁忙，聞到自己喜歡的香水味道可以令自己放鬆，在寫歌時候可以令到自己激發靈感。Jay又指媽媽也有噴香水的習慣，家中儲了很多香水，所以他揀選了木味香水作為媽咪的聖誕禮物，他說：「媽咪到了這個年紀很適合用木味，我相信佢唔介意我咁講。至於女朋友就會送品牌的聖誕倒數日曆俾佢，包含不同蠟燭、護手霜，鍾意又可以噴吓香水。」Jay透露，今年聖誕節只能與女友視像見面慶祝，不過在活動中能夠唱歌給粉絲聽，也是幸福的事情。

只能同女友視像見面！

至於Tim，他表示久未與Jay一齊參與活動及拍攝，感覺難得、很高興，Tim今年去會土耳其、法國等地過聖誕，他說：「可以着厚衫感受聖誕氣氛，我哋以前屋企好注重聖誕節，以前住加拿大，在香港工作的爸爸每年都會飛過來同我哋一齊過聖誕，最開心一家人一齊過，感覺溫暖。」

湯君耀演出有驚喜 預告新作籌備中

湯君耀Chris於派對上獻上第一次，首次在有觀眾的活動上公開演唱，唱出3首聖誕英文歌

《Jingle Bell Rock》、《Mistletoe》和《Holly Jolly Christmas》。他演出完後表示：「雖然有啲緊張，但係都好興奮，多謝媽咪同家姐，仲有一班好朋友嚟支持，都好感動，希望嚟緊俾大家多啲驚喜，已經籌備當中密切期待啦！」

大晒歌喉！

Chris表示自己鍾意噴香水，在自己房間及出街都會經常噴香水，他說：「鍾意聞到香水味，在家會噴一啲比較清淡的香水，隆重場合就會噴特別啲、令人印象深刻的香水。」Chris又指聖誕節有很多活動，一半工作一半玩，而屋企沒有送聖誕禮物的傳統，但會同朋友交換聖誕禮物。