林雪對電影仍有憧憬唔願轉行　戲院相繼執笠好感慨：好多戲擱置

林雪本月中（13日）現身電影人梁子賢有份投資的「老二餐廳」開幕活動，他在接受《香港01》 訪問時表示：「我想投資，但係已經遲咗啦！祝舖頭一帆風順，客似雲來，得閒會多啲同啲客人落嚟傾偈。」

林雪日前（13日）現身電影人梁子賢有份投資的「老二餐廳」開幕活動。（張祖銘攝）

否認轉行做司機

講到是否轉行做司機，他坦言：「轉行做乜都得，但我唔想轉行，對於電影係有憧憬，做司機係做一日半日幫人搞笑，我嘅職業一世都係演員，我鍾意演戲演角色，我唔會轉做司機，會堅持做電影，堅持做演員，但係我唔堅持做明星，我唔係明星，我係電影工作者。」提到過去是否已經考到的士牌，他表示：「我乜嘢牌都冇！」

林雪突然轉行揸的士？（小紅書）

林雪否認轉行做司機。（張祖銘攝）

自爆曾遇擱置停拍

提及最近荷里活戲院宣布暫停營業，他回應：「呢個世界嘅嘢大家都好難去講，可惜又好，惋惜又好，可能執咗笠去做第二樣嘢，知道我哋電影行業咁蓬勃，蓬勃到啲電影院都冇晒，我希望我哋可以拍多啲戲，等多啲戲可以上，起碼唔好蝕先，希望明天會更好！」提到是否有電影擱置停拍的一事，他表示：「我有好多都擱置咗，但係冇辦法，但有時都冇辦法，而家啲經濟咁好，大家都攞啲錢去做第二樣嘢，唔講呢啲啦都係，本來諗住投資電影但係都開咗餐廳。」