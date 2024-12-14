OneUp處男廣告Rap界三代同堂　Bronny喜與偶像MC Jin合作

由Bronny賀邦和Oscar方智弘組成的新晉男子組合OneUp，甫出道便機會不斷，除推出了兩支反應不俗的派台歌《Ten Outta Ten》及《10號碼頭的半對》外，最近還獲邀請與Rap界大前輩尹光（光B)及MC Jin（歐陽靖），組成三代Rapper，為銀行拍攝廣告，難得「三代同堂」毫無代溝，Oscar興奮不已，大讚「光B」全場最有活力，而Bronny則透露當年因MC Jin而愛上Rap。

由Bronny賀邦和Oscar方智弘組成的新晉男子組合OneUp。

合作感覺夢幻

廣告拍攝期間，四人又唱又跳又Rap，氣氛高漲，難得同前輩合作，OneUp亦化身「小徒弟」，Bronny不諱言第一時間有拜師學藝的感覺，他直言有被兩位前輩的氣場所震懾，Bronny透露在廣告中，大多時與光B同場上陣，他指從對方身上偷師學擺Pose，不過最叫他驚喜，絕對是跟MC Jin見面：「MC Jin可以話係我偶像，我喜歡Rap都係因為聽MC Jin Rap而開始，能夠初出道就同對方合作，感覺好夢幻！」

學尹光擺甫！

傾偈舒緩緊張

至於Oscar亦大感榮幸能與兩前輩合作，他坦言平時只能於電視上見到兩位，今次見到真人對廣告效果大感期待：「光B係現場中最有活力，思想比後生仔更年輕，無時無刻都充滿正能量。而且佢好nice，唔單止同我哋影相，仲好大方教我哋點樣擺Pose得意啲，見我哋緊張，又同我哋傾偈，幫我哋舒緩緊張情緒。」

OneUp指偶像是MC Jin。

MC Jin包辦廣告歌

尹光及MC Jin原來早於12年前曾合作拍廣告，相隔12年再會，他們搞笑地互笠高帽。MC Jin大讚尹光年青，笑言今次並非「老中青」合作，而是「青青青」合作，尹光亦不執輸，大讚為廣告作詞的MC Jin寫得出色，MC Jin亦把握機會約定尹光12年後再合作，不過向來惹笑的尹光竟然當場「拒絕」，反建議說：「唔好呀嘛，兩年一次啦。唔好講12年，你知我咩年紀，12年之後都唔知自己去咗邊！」此言一出，令全場哄笑，MC Jin即回應：「你大把時間啦，約定2036見！」

尹光及MC Jin原來早於12年前曾合作拍廣告，相隔12年再會！

此外，今次廣告歌由MC Jin操刀，質素有保證，MC Jin感謝客戶相信他的創作力，他稱這首歌「好啱小朋友唱」，MC Jin憶述在創作期間重複播放音樂以取得靈感時，家中兩位小朋友聽到爸爸房內傳出音樂，即走入房伴唱，令MC Jin感到有趣又窩心。