林明禎被梁思浩爆失蹤有前科　解釋因工作撞期錯愕反問：哪一位？

近日林明禎因缺席電影《手機見鬼》首映禮，「放飛機」事件鬧到滿城風雨，其後梁思浩更大爆林明禎失蹤有前科！昨日（13日）林明禎出席活動時被問到「原本梁思浩邀請你同彭發上節目」時，她隨即反問：「哪一位？梁思浩。」而林明禎這一番言論可謂是「而我不知道陳偉霆是誰」2.0！事緣黃曉明於2009年12月接受訪問時回應是否導致Angelababy與陳偉霆感情破裂的第三者，他即時否認：「不可能！我沒有這麼大魅力吧？而我不知道陳偉霆是誰」，而這句潮語更成為了不少網民嘲笑陳偉霆的金句。

黃曉明於2009年12月曾經接受記者訪問回應「而我不知道陳偉霆是誰」！（微博）

林明禎回應拒上梁思浩節目

林明禎對於梁思浩的名字十分陌生，樣子顯得非常錯愕，之後在記者的一番解釋下，聽到「上TVB節目」的字眼才繼續回答問題，她續說：「哦！TVB，我記得嗰個時候佢哋好早有問，但我有同佢哋講嗰一日我喺台灣有工作，我記得係12月10日，嗰一日我喺台灣有工作，提早有同主辦方講我不行。」她強調要問團隊才能確實有關詳情，並表示：「我沒有接觸太多這個部份，我都係同幫我接觸嘅同事得到資訊。」

林明禎接受訪問對於梁思浩的名字十分陌生，樣子顯得非常錯愕。（葉志明攝）

梁思浩爆林明禎失蹤有前科 邀林明禎上節目做嘉賓搵唔到人

梁思浩在星期二（10日）出席活動接受訪問回應近日林明禎放飛機缺席電影《手機見鬼》首映禮一事，他說：「成件事我係企喺彭發嗰邊。大家應該都知而家做電影係幾咁艱難嘅一件事，而喺我立場係應該互相幫忙。於是我就同導演彭發講，不如上我主持嘅TVB個節目，順便幫電影宣傳，但要搵埋林明禎。大家傾好咗個日子前一定要落實，但喺限期前，電影公司就同我講，話一直都搵唔到林明禎，最後係唔成事。原定係（10日）上我個節目，最後因為確實唔到最終都係告吹。其實無論電視同電影都係團隊嘅工作嚟，唔可以剩係顧自己，有啲嘢係要犧牲，大家要知道電影而家都好難，變咗今日我係捱住眼瞓出席，我前後40個鐘都冇瞓過覺，個狀態係好差但都要頂住。」