黎耀祥擔任限定店長變拉票活動　親民與市民自拍獲力推四封視帝

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於下月19日進行頒獎，黎耀祥（祥仔）憑叫好叫座的《巾幗梟雄之懸崖》再度成為最佳男主角的大熱人選。黎耀祥今日（14日）以藥廠代言人身份快閃現身工展會，為品牌擔任一日限定店長，期間引來不少顧客幫襯，更有大批市民圍觀合照，又表示支持並投票撐他「柴十七」四封視帝，向來親民的祥仔，被邀自拍合照、簽名都來者不拒，任影唔嬲，成功為店鋪招財。

黎耀祥今日（14日）以藥廠代言人身份快閃現身工展會。

親民與市民自拍獲力推四封視帝

黎耀祥表示：「我都好鍾意做呢類型活動，可能《巾幗》播完唔係好耐 ，大家見到會特別親切，我介紹下產品，推廣下，佢哋又幫襯下、講下睇劇⋯⋯我都有把握機會代表《巾幗梟雄之懸崖》拉下票！」

黎耀祥擔任限定店長變拉票活動！

有市民力撐祥仔破紀錄，成為首個四奪視帝的藝人，祥仔笑言會以平常心面對：「講真一直對獎項都好佛系，觀眾對三個角色柴九、劉醒、大太監李連英都好鍾意，仲要有獎項去認可，已經破晒自己嘅紀錄，非常滿足。不過今日見到市民、街坊同你打氣時，都有個諗法，覺得有份落場參加比賽，要有體育精神嘅，所以我都好努力吖，叫大家鍾意就去投票支持下，始終每個獎項都係對台前幕後努力過嘅人一種肯定同鼓勵。」

黎耀祥為品牌擔任一日限定店長，期間引來不少顧客幫襯，更有大批市民圍觀合照。