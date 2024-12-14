許濤率應屆港姐及《愛回家》演員落區派福袋 盼發放正能量

無綫（TVB）行政主席許濤今日（14日）率領應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤、王汛文以及一眾《愛.回家之開心速遞》藝員，包括滕麗名、林淑敏、湯盈盈、莊思明、單立文及張景淳先後到將軍澳及沙田派發福袋及探訪獨居長者、兩老家庭及基層家庭。

無綫電視行政主席許濤 JP 於將軍澳寶林邨進行慈善探訪並派發福袋予老友記。

TVB 除了肩負提供娛樂、資訊及教育的使命外，更關心弱勢社群，積極回饋社會，與各界慈善機構合辦的籌款節目，善款已超過港幣 70 億。許濤在記者會上表示愛心基金「冬至送暖」活動已連續開展12年，受惠者人數超過42,000人，這不僅持續彰顯無綫電視的企業社會責任，更是展示各部門職藝員從心出發、關懷社會的具體行動，致力於將愛心廣泛傳遞至社會各個角落。回想無綫電視在過去 57 年裏為香港無數家庭帶來歡樂，從《歡樂今宵》到《愛回家》都深受觀眾喜愛。希望大家支持「無綫電視暨職藝員愛心基金」,一齊為香港社會帶來更多正能量。

無綫電視行政主席許濤 JP 頒發感謝狀給將軍澳警區指揮官麥文禹總警司。

應屆香港小姐、TVB 愛心義工隊及香港紀律部隊義工服務隊參與冬至送暖 2024。

記者會上一眾《愛.回家之開心速遞》藝員分享探訪感受，他們表示深深感受到受訪長者們在收到福袋時的開心雀躍，能夠一起分享節日的喜悅令他們感到十分有意義，並呼籲大家多關心身邊的長者，並強調保持健康的重要性，鼓勵大家多做運動，以促進身心健康。應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤及王汛文亦分享了感受，表示今天天氣雖然寒冷，但認為這次送暖探訪不僅是將溫暖帶給長者，同時也讓自己感受到溫暖，三人均表示未來將會積極參與更多社區探訪的活動，將愛與關懷傳遞下去。

無綫電視行政主席許濤 JP 於將軍澳寶林邨進行慈善探訪並派發福袋予老友記。

應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤及王汛文在沙田水泉澳邨進行慈善探訪並派發福 袋。

應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤及王汛文在沙田水泉澳邨探訪95歲周婆婆及女兒 並派發福袋。

愛回家一眾藝員分享探訪感受。