24歲性感女藝人被狗咬至毀容　兼留心理陰影只獲判賠6萬

台灣模特兒襄澄IG坐擁近30萬粉絲，算是台灣較知名的模特兒，工作主要為代言商品，擔任展場模特兒及私影會模特兒。今年24歲的她因甜美的五官及火辣身材長腿而受到網民歡迎。今年8月開始，她開始減少更新Instagram帳戶，起初網民，粉絲都不以為然，原來是她去了一間手作坊時，遭一隻寵物犬咬到嘴唇。事件令她嘴唇需要送醫縫合傷口，更留下心理陰影。

台灣模特兒襄澄身材一流。（threads@minana_868）

及後，她將事件在IG上公開，粉絲們才知道事件起因，但同時她又遭到部份網民攻擊，指她製作新聞「想紅」，又有指她求債過高。其後，她又多番遭到網民攻擊。期間，她因嘴唇傷勢而令工作剎停，大幅影響了收入。她曾在threads上透露心聲，寫道：「找媒體，然後各種垃圾留言私訊來我的版面騷擾。」表示自己曾多次受到網民攻擊。

台灣模特兒襄澄身材一流。（threads@minana_868）

台灣模特兒，襄澄被狗咬傷。（threads@minana_868）

近日，她將寵物犬主人後，台灣法院終於審理完畢，醫療費、工作損失和精神慰撫金三項總判賠了台幣$265663（約港幣6萬3），事件才算是告一段落。網民也在threads上留言表示支持，寫道：「哎，挺漂亮的姑娘，好心疼」、「過一段時間這飼主又搞事啦」、「狗咬人本來主人就要負責任了，不過下次不要亂玩狗了，被咬這件事用錢或關對方實際上是彌補不了什麼的」。