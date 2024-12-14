前港姐冠軍嫁富商做豪門少奶大曬豪華聖誕樹　豪宅擺滿成堆名牌盒

早前翁嘉穗富商老公鄔友正在小紅書分享「老婆論」鬧出小風波，令網民都多了關注他們夫妻倆的生活近況。適逢聖誕節臨近，翁嘉穗也在IG上分享聖誕樹裝飾。

翁嘉穗show聖誕節樹裝飾。（IG@kashuivirginia）

今日（14/12）翁嘉穗在IG上分享屋內擺放兩米高聖誕樹的照片，可見樹下擺放了一堆名牌禮盒，例如有Gucci，Cartier和名錶品牌Piaget等等，顯得相當豪華，更加特別的是，與名牌禮盒相鄰的就是近期人氣急升的LABUBU公仔，看來翁嘉穗都十分緊貼潮流。

翁嘉穗和老公鄔友正。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）高貴亮相港姐2024決賽。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）高貴亮相港姐2024決賽。（IG@kashuivirginia）

鄔友正翁嘉穗夫妻「耍完花槍」？ 氹掂老婆：是時候見好就收

翁嘉穗與七海化工集團有限公司主席鄔友正於1999年結婚，婚後育有兩子。早前鄔友正與翁嘉穗的新聞成為網民討論話題，原來因為鄔友正在小紅書上「亂講嘢」，以「老虎乸」稱呼丸太翁嘉穗，又更指她與自己一樣貪錢。

鄔友正公開詰老婆翁嘉穗貪錢

翁嘉穗與老公鄔友正！（VCG）

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

事件成為焦點後，鄔友正也急忙氹老婆，早前他以「太太受傷害了，我錯了！曾經擁有，夠了！」為題發文，表示自己大部份時間都在開玩笑。

「在國內，我估計假海馬佔90%，真海馬佔10%市場；我國內助手提議老板自己直播，可以收割假海馬！因此三個月前進駐小红書試水溫，以為靜靜地學習吓！可是出乎意料，好受歡迎，熱度升得好快，我沉迷喺裏面，無所顧忌，暢所欲言！」

「可惜我錯了，公共平台同私下聊天完全是兩回事！ 在公共平台，講笑和幽默，原來都可能是大忌！我以為冇問題的內容，原來對身邊人傷害會好大！ 能夠瘋癲和開心咗三個月，曾經擁有，夠了，是時候見好就收了！我不會離開小紅書，但不會再在公共平台講那些我以為冇問題又幽默的小事！增一事，長一智！過去的已經過去，但將來唔可以再犯，也唔值得去犯！希望傷害到此為止！讓時間沖淡傷害！」最後他也表示，以後小心言論，亦只會談及美食和旅遊樂趣。