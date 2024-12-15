鄭中基赴美戒酒不足3個月復出登台　真實狀態曝光臉上一特徵顯老

52歲的鄭中基（Ronald）於8月初無預警下宣布與合作10年的經理人何慶湘中止合作，指對方工作和道德操守有問題；同時因情緒健康問題，決定完成在9月28、29日在高雄巨蛋舉辦的演唱會後，由太太陪他去美國參加戒酒中心療程。

鄭中基（Ronald）於8月初無預警下宣布與經理人何慶湘中止合作，指對方工作和道德操守有問題！（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基去台灣開演唱會前，曾拍片親自向YouTube粉絲道別。（YouTube）

相隔不足3個月，Ronald最近已復出，昨晚（14日）現身澳門登台，不少觀眾在小紅書分享片段，見Ronald染了一頭金色頭髮，看上去身型沒有太大轉變，但臉上卻出現許多皺紋，尤其是額頭上的「火車軌」，看上去顯得較滄老。不過，Ronald態狀極佳，獻唱首本名《無賴》依然保持水準，現場不停有人大嗌「暴龍哥」，Ronald亦好識搞氣氛，多次走到台邊與粉絲近距離接觸，彎低身握手及簽名，十分親民。

（小紅書截圖）

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對於Ronald復出網民亦議論紛紛：「唔係去美國戒酒的嗎」、「 復出了嗎？」有份睇騷的粉絲表現雀躍：「太子基狀態好好呀，没想到永利皇宫這麼寵粉，直接面對面握手，超级近距離，鄭中基一出場，所有人都圍在台前，保安都沒有任何阻攔，粉絲隨意發揮，體驗感簡直太棒啦，雖然不是靚仔，但是歌唱的太深入人心啦，出場第一首就是《無賴》，引爆全場，尖叫不斷」、「百看不厭，太愛了」、「雖然不是靚仔，但是歌喉無敵，依然澎湃啊，所以也不是所有男人的帥都是外表是不#郑中基」。

（小紅書截圖）

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