A0女神薛影儀忽然搶手　Baby face遇程咬「金」橫刀奪愛

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，何況是A0女神薛影儀（阿儀），出道後以清純天真，率直敢言，俘虜無數粉絲。早前Baby face哥就放棄梁敏巧，轉為追求阿儀，除了帶女神去剪頭髮轉造型，又跟阿儀約會食燭光晚餐。滿以為實食無黐牙，想不到半途殺出程咬金，跟他爭奪阿儀，兩男一女出現一個「嬲」字。

Baby face追求阿儀，被指借助女神吸引眼球。（資料圖片）

早前在TVB綜藝節目《呃錢》，墮婚姻介紹公司騙局苦主黃先生，因在節目中過分自信，並讚自己「Baby face，點會無市場？」，成為了網上熱話。但原來Baby face哥甚為花心，繼追求《東張西望》女神梁敏巧後，又去約會A0女神阿儀，只是近期阿儀相當搶手，八両金囝囝都加入追求行列。

八両金父子活動上遇見阿儀，「八両仔」葉小霆對阿儀好有興趣。（IG圖片）

29歲的「八両仔」葉小霆，近日在活動上邂逅阿儀，父子一起跟女神合照，而八両仔不時偷望阿儀，雙眼放光。論條件Baby face哥是新晉KOL，而八両仔跟住老父搵食，圈中人脈甚廣，至於外型Baby face哥只屬「正常」，八両仔則更為有型有款，現時兩男爭一女，汰弱留強下，Baby face哥隨時被叮走，未能再借阿儀去「吸眼球，增流量」。

八両仔以前造型都好突出。（八両金微博圖片）

八両金（中）和兒子葉小霆（右）曾一齊現身旺角行人專用區。（鄭翠碧攝）

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