劉俊謙女友蔡思韵新劇演文青　與台灣男女神陳柏霖郭雪芙合作

年末最令人期待的愛情台劇《不如海邊吹吹風》本周末首播，該劇不但雲集陳柏霖、郭雪芙、蔡思韵和林柏叡等最當時得令的小生花旦，更由金鐘獎男神導演何潤東執導，話題十足！

年末最令人期待的愛情台劇《不如海邊吹吹風》本周末首播。

看點一：改編人氣韓劇 還原金門美景

改編自人氣韓劇《頂級巨星柳白》，《不如海邊吹吹風》講述大明星白引默（陳柏霖飾）因涉及打人事件而陷入醜聞風波，為挽回形象，他在王牌經理人Lily姐（范文芳飾）的勸說下接拍金門實境節目，期間遇上土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），二人譜出了一段治癒又溫馨的愛情故事。為營造遠離煩囂的意境，韓版主要在青山島進行拍攝，台版則選址金門作為主要拍攝場地，並將金門大橋、太武山等經典地標，以及當地美食融入劇情，既能增加劇集的在地感，也能將台灣的人文和美景透過鏡頭展現世界中；金門觀光處亦表示，未來將配合劇中場景推出專屬觀光路線，讓遊客能親自體驗現實中金門風光。

《不如海邊吹吹風》講述大明星白引默（陳柏霖飾）陷入醜聞風波，為挽回形象，他接拍金門實境節目，期間遇上土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾）。

看點二：超強演員陣容

《不如海邊吹吹風》集結陳柏霖、郭雪芙、蔡思韵和林柏叡等人氣演員外，一眾演技擔當包括范文芳、洪慧芳、庹宗華等亦有聯袂演出；劇集除了聚焦在陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵的四角戀情、楊子儀與莊茜佳演繹的小鎮愛情外，郭雪芙和奶奶洪慧芳相依為命的婆孫情，同樣令人期待！

《不如海邊吹吹風》集結陳柏霖、郭雪芙、蔡思韵和林柏叡等人氣演員。

看點三：金鐘導演執導

演員出身的何潤東演而優則導，近年他跨界幕後屢創佳績，2018年更憑台劇《翻牆的記憶》一舉奪得「金鐘獎戲劇節目導演獎」，難怪今次再執導演筒讓人看高一線。為了呈現金門一望無際的景色，製作組特別採用與荷里活全片幅攝影鏡頭拍攝，何潤東亦在開鏡時表示：「我第一次來金門，要用充滿新鮮感的視角看待這裡；《不如海邊吹吹風》和我過往執導的作品不同，是一部輕鬆療癒喜劇，希望讓大家在苦悶生活裡得到溫暖撫慰。」

看點四：陳柏霖明星落難

劇中陳柏霖飾演大明星白引默，雖然與現實生活的職業一樣，但是他自言與角色截然不同：「白引默有一個悲傷的童年，對人非常的不信任。」郭雪芙也形容拍檔角色就像海膽一樣，滿身都是刺，相信觀眾可以透過《不如海邊吹吹風》看到陳柏霖內斂細膩的內心戲，體驗男神演技升級。

《不如海邊吹吹風》看到陳柏霖內斂細膩的內心戲，體驗男神演技升級。

看點五：郭雪芙採蠔村姑

圈中美人郭雪芙今次放低偶包，在新劇化身從小在金門成長的採蠔村姑李海諾，甚至為戲披上全套的蛙女裝走入海泥，日前她在發布會上笑言：「我當時有學怎麼採蠔，有時候真的熱到爆炸！」何潤東笑指對方不時本色演出大翻白眼，不過其閃耀美貌仍被封為「最美的小海女」。

看點六：柏芙配四度搭檔

陳柏霖和郭雪芙過去曾經合作電影《BBS鄉民的正義》、《變身》和劇集《正義的算法》，今次四度搭檔主演《不如海邊吹吹風》，默契肯定十足，值得一提的是，二人在新劇終於升格情侶，在金門談起一段雙向救贖的愛情，陳柏霖大讚女方眼神有戲，能夠為觀眾傳遞感情；至於林柏叡飾演的醫生陳大浯，則是李海諾的青梅竹馬，三角關係何去何從？

陳柏霖和郭雪芙四度搭檔，默契十足。

看點七：蔡思韵有故事的人

香港影壇新貴蔡思韵在新劇扮演秘境酒吧主理人兼天才畫家許曼，渾身秘密的她成為了劇中最有故事的角色。過去曾在臺北藝術大學修讀表演的她自帶文青氛圍，深受台灣演藝圈喜愛，談到角色遠赴金門尋找回憶，她表示讓她回想起當初赴台求學的經歷。劇中蔡思韵與林柏叡一個內斂、一個自由，二人將會展開一段互補的海島情緣。