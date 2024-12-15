龍婷Hello Kiss後首度落區busking試水溫 旺角街頭打賞舊片翻hit
撰文：程嵐風
出版：更新：
現年43歲的龍婷今年7月被踢爆與65歲的已婚演唱會製作人丘亞葵車廂忘情激吻，事後丘亞葵以「Hello Kiss」澄清緋聞，而龍婷停工一個月後獲「解凍」，早前更隨明星足球隊返內地獻唱助興，無阻歌唱事業發展。
龍婷由內地來港，參加《中年好聲音》前，其實是在西洋菜街街頭賣唱，唱出名堂，由零錢打賞，到後來成立自己的粉絲團，確實非常勵志。近日有網民小紅書以「分享港區街頭藝人」名義，當中只有兩段片，就是龍婷昔日在旺角賣唱的短片，見她穿上小低V黑白碎花裙，獻唱鄧麗君經典金曲《一見你就笑》，吸引大批途人圍觀及舉機拍攝，見她手上拿着大叠銀紙，當中有20元至100元不等，短短40秒已伸手6次，鏡頭前幾乎清一色是男士打賞，保持估計都有逾千元，好受歡迎！
自「Hello Kiss」後龍婷亦有落街頭試水溫，昨日（14日）轉場到沙田公園露天busking，吸引大批中老年粉絲圍觀。龍婷直播超過1小時，期間沒有行前向圍觀途人領打賞，只投入獻唱，並先後走到不同位置影大合照，十分親民。
龍婷之後在Facebook分享大合照，指是聖誕同歡，寫著：「每一次全新的嘗試都是和大家共同難忘的經歷。我不能改變世界，那我就改變自己。能夠做街頭表演是一種很特別的體驗。傳統的街演，不同的形式😁西餐廳輕輕鬆鬆和大家又相聚在一起。唱唱原唱歌才發現歌裡有那麼多我們互相陪伴的回憶。希望繼續的第23-24-25首原唱歌有機會爆紅😂 #小龍女龍婷 #龍婷 #中年好聲音 #XmasParty #聖誕 #沙田 #街演 #busking #卡拉你都OK #龍粉無處不在」。