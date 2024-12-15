龍婷Hello Kiss後首度落區busking試水溫　旺角街頭打賞舊片翻hit

現年43歲的龍婷今年7月被踢爆與65歲的已婚演唱會製作人丘亞葵車廂忘情激吻，事後丘亞葵以「Hello Kiss」澄清緋聞，而龍婷停工一個月後獲「解凍」，早前更隨明星足球隊返內地獻唱助興，無阻歌唱事業發展。

龍婷與大22年嘅丘亞葵傳緋聞，男方以「Hello Kiss」澄清。（facebook圖片）

龍婷之前亦否認。（資料圖片）

被TVB雪藏一個月即解凍，早前仲跟明星足球返內地獻唱露纖腰。（IG圖片）

同明星足球隊開心聚餐。（IG圖片）

龍婷冧爆含情脈脈望住男神黃日華。（IG圖片）

與曾志偉合照！（IG圖片）

龍婷由內地來港，參加《中年好聲音》前，其實是在西洋菜街街頭賣唱，唱出名堂，由零錢打賞，到後來成立自己的粉絲團，確實非常勵志。近日有網民小紅書以「分享港區街頭藝人」名義，當中只有兩段片，就是龍婷昔日在旺角賣唱的短片，見她穿上小低V黑白碎花裙，獻唱鄧麗君經典金曲《一見你就笑》，吸引大批途人圍觀及舉機拍攝，見她手上拿着大叠銀紙，當中有20元至100元不等，短短40秒已伸手6次，鏡頭前幾乎清一色是男士打賞，保持估計都有逾千元，好受歡迎！

龍婷在旺角街頭獻唱近日再被翻出。（小紅書截圖）

唔少街坊俾打賞。（小紅書截圖）

幾乎清一色係男士打賞。（小紅書截圖）

手上大叠銀紙。（小紅書截圖）

龍婷有好多打賞。（小紅書截圖）

自「Hello Kiss」後龍婷亦有落街頭試水溫，昨日（14日）轉場到沙田公園露天busking，吸引大批中老年粉絲圍觀。龍婷直播超過1小時，期間沒有行前向圍觀途人領打賞，只投入獻唱，並先後走到不同位置影大合照，十分親民。

噚日去沙田Busking，係hello kiss後首度走近香港樂迷。（YouTube截圖）

（YouTube截圖）

同大家合照，超興奮。（YouTube截圖）

龍婷之後在Facebook分享大合照，指是聖誕同歡，寫著：「每一次全新的嘗試都是和大家共同難忘的經歷。我不能改變世界，那我就改變自己。能夠做街頭表演是一種很特別的體驗。傳統的街演，不同的形式😁西餐廳輕輕鬆鬆和大家又相聚在一起。唱唱原唱歌才發現歌裡有那麼多我們互相陪伴的回憶。希望繼續的第23-24-25首原唱歌有機會爆紅😂 #小龍女龍婷 #龍婷 #中年好聲音 #XmasParty #聖誕 #沙田 #街演 #busking #卡拉你都OK #龍粉無處不在」。

乜都要親力親為。（facebook@香港旺角小龍女龍婷）

幫手整音響。（facebook@香港旺角小龍女龍婷）

好多龍粉。（facebook@香港旺角小龍女龍婷）

同龍粉聚會。（facebook@香港旺角小龍女龍婷）