性感女神酒後做引體上升　跣手墮地兩節頸椎移位　事發片段曝光

大家做運動認真要量力以為，以免樂極生悲！十多年前香港吹起一股「𡃁模」熱潮，其中一位與周秀娜惡鬥的便是有「浸大咪神」之稱的楊梓瑤（Carol，現已改名楊焉），不過她2014年後便淡出幕前，收起性感轉行做瑜伽教練，之後2021年成家立室，誕下一子。



浸大咪神Carol是一代性感女神，當年與周秀娜是勁敵。（寫真圖片）

Carol在《叻哥遊世界》著比堅尼彈彈吓玩水的一幕，是為網絡經典Gif圖之一。（TVB）

Carol是昔日宅男女神。（VCG）

近日Carol喊晒拍片，她戴著頸箍交代近日發生的事，坦言至今仍無法相信，並說：「爭少少就以後都冇機會再同大家講嘢。」原本她早前發生嚴重意外，令兩節頸椎移位及撕裂。她憶述當日去了餐廳與朋友去餐廳食飯，餐廳有一個「Pull up bar」（引體上升杆），一班朋友便決定輪流挑戰，包括Carol老公。

Carol退出娛樂圈後洗盡鉛華，轉行做瑜伽教練，不時素顏示人。（IG@yogicarol）

Carol現時是瑜伽教練。（IG@yogicarol）

Carol開設了自己的瑜伽教室。（IG@yogicarol）

Carol現已為人母。（IG@yogicarol）

Carol原本冇打算試，但幾杯落肚，見到老公輕鬆做到幾十下，自己都想試，雖然老公已跟她講明該引體上升杆好跣，但Carol一時忘形。從她所講的情況估計，應該每做到兩下就有一塊肉做「獎品」，令原本做了三下的Carol想做多一下，攞兩塊肉，她責怪自己：「It’s really dumb.」因為她之後跣手，一下直墮地面，更撼到頭！Carol說：「一做Hollow position，我就跣咗落嚟，但係好不幸地間餐廳個setting，係Pull up bar後面有一個水吧位，我跣咗落嚟嘅時候，個頭髮高少少嘅位置撼咗落水吧度，跟住成個背脊跌落地下。」

Carol當時輕視老公指「Pull up bar好跣」的勸告，幾杯到肚都想挑戰引體上升。（YouTube@Carol Yeung）

原本做到三下，她十分雀躍。（YouTube@Carol Yeung）

誰知突然跣手！（YouTube@Carol Yeung）

捉都捉唔住。（YouTube@Carol Yeung）

頭部撼落後面水吧。（YouTube@Carol Yeung）

然後墮地，四腳朝天！（YouTube@Carol Yeung）

她亦公開了當時片段，原本她做到三下時還一臉雀躍對著鏡頭，誰知下一秒已失手直墮地上，四腳朝天，非常驚險！Carol當下來不及反應，全身動彈不得，老公立即將他扶起，「我郁唔到，講唔到，我心裡面好痛好痛，但係講唔出聲，我唔知佢扶咗我起身幾耐先可以出到聲，我同佢講好痛，我個頭好痛，好想嘔，嚇到當時餐廳啲人全部走晒。」

Carol在意外發生後不懂反應，痛到講唔到嘢，她憶述當時情況仍然忍不住爆喊。（YouTube@Carol Yeung）

Carol當時只能講到「好痛」幾個字，並且爆喊，餐廳幫她叫救護車，她說自己好痛到戴唔到頸箍，只可以托住頭，等了五小時終於有得見醫生，醫生診斷她為頸椎移位，她爆喊說：「醫生同我講條頸冇咗弧度，條頸本身有條Curve，但而家條頸係直咗，因為我C4同C5係移咗位，中間有撕裂嘅情況。」她又透露，醫生叫她有心理準備要做手術，「係一個大手術嚟嘅，因為我而家C4、C5凸咗出嚟，壓住咗啲神經線，要喺條頸𠝹一刀，然後將啲螺絲穩陣返我C4同C5，我聽完之後係完全接受唔到。我有問醫生我嘅情況其實有幾咁大鑊，我覺得我又唔係真係咁差，手腳又可以郁到，但係醫生話如果移咗位，入面啲韌帶有撕裂，如果我將來唔小心跌親，或者做做吓啲好High Impact嘅運動，就有機會再嚴重啲，嗰時就真係會行唔到路！」

Carol指醫生說她頸椎C4及C5移位，建議做手術，又警告她若之後再受傷，有機會行唔到路。（YouTube@Carol Yeung）

Carol近年從事瑜伽教練工作，她最擔心的是意外後不能再做運動，醫生說不幸中之大幸是那兩節頸椎冇骨碎，如果移回正位，有機會自行康復，但始終是建議做手術。不過由於Carol真的太害怕手術的風險，所以目前堅拒做手術。留醫三日後她已出院，照X光見到兩節頸椎有移回正常位置，Carol認為這已經要劏雞還神，但她未來兩月仍要戴頸箍及複診，Carol多次哭著表示後悔，她說：「我好dumb咁做咗差嘅決定，影響咗自己咁多嘢！」她很害怕以後不能再做倒立、跑步等等，亦不知能康復到幾多成，坦言：「好彩一路以來我都有做運動，同埋上天眷顧我，我教咗一段時間孕婦瑜伽，大家嘅BB都保佑我，好彩今次唔係直接跌落嚟嘅時候，條頸撞咗落個水吧度，如果條頸直接撞咗落去水吧度，我諗我今日都同唔到大家講嘢……」

Carol很擔心將來不能再做倒立或其他運動，不能再從事瑜伽教練。（IG@yogicarol）

Carol近年主攻孕婦瑜伽，她慶幸今次意外並不是頸椎直接撞落水吧，相信是BB們保佑自己，否則已不能再跟大家見面。（IG@yogicarol）

雖然都有人批評Carol，但她仍公開這個經歷，承認已受到教訓，希望藉此事令大家引以為鑑，「如果我冇做CrossFit，我冇做咁多運動，我就唔會想去嘗試做呢個Pull-up challenge，有時你自己嘅經驗同knowledge會害咗你，但係風險評估都好重要，聽話都好緊要，我都好後悔冇聽我老公講個Bar係好事。長輩成日都話前車可鑒，有嘅嘢唔需要自己去經歷，聽咗人哋啲唔好嘅嘢之後，自己引以為鑑，條路會行得順暢啲。今次我就係做咗蠢嗰個，經歷咗呢一件事，所以我都想分享呢個經歷畀大家聽，希望你哋會關心我，支持我，畀勇氣我，希望我呢個例子可以俾大家引以為鑑，唔好因為一時嘅決定，影響自己成世！但係我依然相信自己會好得返。」