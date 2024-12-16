林芊妤帶埋老公同仔仔去慈善跑　同江旻憓一見面就雞啄唔斷

藝人林芊妤（Coffee）日前趁聯合國兒童基金會慈善跑，難得一家三口齊齊出動，兩公婆陪仔仔一同跑步放電親子跑。Coffee坦言連自己都好興奮：「我係第一次參加呢類活動，因為我兒子今年才六歲，之前他太細了。現在他開始會跟我們跑步，會一齊玩，這今次就適合他的年齡了。」

林芊妤帶埋老公同仔仔去慈善跑。

林芊妤帶埋老公同仔仔去慈善跑。

自己是運動界名人，首次帶兒子參加親子賽，心情如何？「個意義好唔同呀，因為現在我是媽媽身份。做父母的都會想自己的小朋友接觸多些不同的活動及慈善，還有這次除了他跑步之外，中間會有些障礙賽，有嘢俾佢爬下，或者是有些給他一些挑戰的小難度，我覺得其實是很有意義，小朋友也會覺得更加有意思。本來打算今天只是來跑步，但我們變成在這裏玩，今天突然砌一間屋出來。我哋三個夾手夾腳，砌了一間聖誕狗屋。因為我們家有隻玩具貴婦狗，叫妹妹。」

林芊妤首次帶兒子參加親子賽。

林芊妤仲話今次除了跑步外，中間會有些障礙賽，有嘢俾佢爬下。

近期香港經濟低迷，剛開店榮升老闆的Coffee，則慶幸無受到影響：「現在生意都好好，最近我正在做銷售，年中開始也做緊sale，生意都唔錯，我其實都好開心。現在市道比較低迷，大家都需要再拼搏一點，我今年也做了好多嘢，慶幸keep到盤生意，收益也不錯。我平日不大使費，係採取好慢好慢速度去發展自己盤生意，我係用賺來的錢放在生意內再開舖，不打算擴充好多間，這個狀態一直發展自己的品牌，所以我無蝕過錢，因為都是用自己賺來的錢去營運。我一直都有請人，我有隊team，門市都有請員工，還有我有自己的貨倉，都會有請一些做包裝。（員工有幾多人？）我有固定員工，也有外判的，各不同部門加起來，可能有十多人。」

近期香港經濟低迷，剛開店榮升老闆的Coffee，則慶幸無受到影響。

Coffee同江旻憓一見面就雞啄唔斷

Coffee被問到未來會否有商業大計：「一開始我去做這盤生意的時候，其實都沒有想到它成功。當時我純粹地想學一些東西，因為我覺得，就算是做了媽媽、是自己是教瑜伽或者是有自己YouTube channel，我都希望去嘗試不同的東西，因為就算是一個女人，結了婚不代表要停下來，任何人都可以去繼續追求自己的夢想。我當時想著嘗試做自己的生意，到發展至今日，我尋找到個意義在於，我真是很想創造一些東西是大家很喜歡的，我好似變了一個設計師，那些衣服全部都是我設計的，當別人說我的衣服很好穿我會好開心，我都希望所有女生都可以穿得身形很漂亮，cutting靚，顧客也喜歡，這個反而是我的目標。」

Coffee被問到未來會否有商業大計。

Coffee被問到未來會否有商業大計。

Coffee被問為何帶兒子參加慈善活動：「我覺得一路做著一個親子的活動，又一路做善事，是很有意義。還有就是會教導小朋友關於世界上有些地方，可能有些小朋友遭遇逆境，甚至失去爸爸媽媽，我們也要作出一點幫忙。我們那些籌得的善款，就會去幫助這些小朋友，阿仔聽完都會明白。他從小開始我也有帶他做義工、或者是參加一些慈善活動，令到他有這個sense。我覺得有時現在的小朋友，不是好知道自己幸福，因為在太多物質，譬如三餐都不需要擔心，在這個營養過剩的情況下，其實我有時都會覺得，他會不會身在福中不知福？所以有時我都會開一些影片給他看，讓他知道有些小朋友其實不是這樣，亦都有一些小朋友是孤兒，沒有爸爸媽媽，不是每個人一定甚麼都擁有。所以你要感恩現在擁有的東西，我都希望教導他有這個思想。」