古淖文個唱反應熱烈宣布加一場　擺出型格甫士魅力爆燈古粉勁愛

TVB節目《中年好聲音2》冠軍古淖文（German）今年8月衣錦還鄉，於出生地澳門舉行正式出道以來的首個個唱，情況叫好又叫座。German近日宣布將於下年1月11日在麥花臣場館舉行《古淖文I'M HOME演唱會》香港站，他在社交平台謂圓了從小想在香港開演唱會的夢，門票於公售當日一開賣已火速售罄，足見其超高人氣！昨日他則特別親臨將軍澳一商場舉辦《I'M HOME演唱會香港站》發布會，宣布演唱會因反應熱烈，將會「添食」，於2025年1月12日加開一場，門票已安排在12月18日早上10 時正公開發售。

TVB節目《中年好聲音2》冠軍古淖文（German）今年8月衣錦還鄉，於出生地澳門舉行正式出道以來的首個個唱。(公關提供)

古淖文宣布演唱會因反應熱烈，將會「添食」。(公關提供)

為與偶像一同慶祝此好消息，發布會開始前已有不少古粉持手牌提早到場霸佔有利位置。古淖文在粉絲的歡呼聲下登場，被問及演唱會香港站與澳門站有何不同，他表示核心概念會被保留，但曲目上會有所調整，旨在感謝香港和將這份「新年禮物」送給一眾古粉。他又提到非常榮幸獲肥媽及黑妹「點燈」為她們剛過去的演唱會擔任嘉賓，並總結2024是非常忙碌充實的一年，寄望新一年能製作出更優秀的音樂作品來回報大家。

為與偶像一同慶祝此好消息，發布會開始前已有不少古粉持手牌提早到場霸佔有利位置。(公關提供)

古淖文在粉絲的歡呼聲下登場。(公關提供)

活動期間古淖文演唱了兩首歌曲為個唱造勢，更獲得一班《中2》戰友黃劍文、周碧嘉、陳俞霏、王玥、陳譽文、陳芊芸、林思彤、安雅希、顏米羔、劉威煌和梁浩賢撐場送上祝賀及打氣說話，令古淖文大為感動。接着古淖文亦與三位現場觀眾玩遊戲，遊戲先由古淖文隨著不同風格的音樂擺出最有感覺且最吸引目光的甫士，然後三位現場觀眾再模仿還原，只見素來有「甫士王」之稱的古淖文輕易就擺出型格迷人的甫士，舉手投足均充滿魅力，難怪惹來台下觀眾頻頻尖叫！

活動期間古淖文演唱了兩首歌曲為個唱造勢，更獲得一班《中2》戰友撐場送上祝賀及打氣說。(公關提供)