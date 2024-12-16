孔德賢獲提名視帝自覺冇機：我已經當贏咗㗎啦　自己心水係呢一位

TVB新節目《今晚乜都拗》舉行拜神儀式，節目由森美主持，一班嘉賓：吳若希、梁競徽、丁子朗、戴祖儀、孔德賢、吳幸美、李旻芳等人亦有出席。孔德賢昨日（15日)接受《香港01》訪問時透露節目像辯論比賽，亦像他曾主持的節目《後生仔傾吓計》，大家拿論點出來「討論」。



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孔德賢被問到最近在社交平台分享了不少穿廚師服的照片，但他指沒有太多人知道他懂得煮東西，而他被問到覺得自己煮得怎麼時，他指自己由疫情開始學，後來已經煮得比家人還要好，所以現在對自己廚藝都有信心：「我研究點樣去學煮嘢食，咁就開始上網學啦、睇書啦，就係學一啲中式嘅菜。炒菜啊、西式嘢全部都要學嘅，咁到後來煮了幾年之後呢，其實都OK，我煮給屋企人吃，我都覺得我煮得比屋企人原本煮的好吃。」

孔德賢被問到最近在社交平台分享了不少穿廚師服的照片，但他指沒有太多人知道他懂得煮東西。(ig@danny_hung)

孔德賢覺得自己煮得比家人好吃。(陳順禎 攝)

於社交平台上見到他要穿上大廚的服裝，那刻會否有壓力？孔德賢即表示「都大壓力」的：「因為喺嗰個節目上面，嗰啲廚師真係米芝蓮三星嘅總廚，跟住佢學，著埋件衫，其實都有壓力，咁但係我就好希望可以比多啲人知道我識煮嘢食啦。」但原來孔德賢對煮東西都有堅持的，他覺得煮得不好吃，會重覆煮到好吃為止。

於社交平台上見到他要穿上大廚的服裝，那刻會否有壓力。(ig@danny_hung)

孔德賢即表示「都大壓力」。(陳順禎 攝)

被問到跟完米芝蓮三星總廚學廚藝後，自己進步了幾分時，孔德賢則指自己進步了2分：「我覺得一開始係5分嘅啫，即係5分啱啱好叫做OK，即係未去到驚為天人，我覺得而家都有6.5至7分㗎啦。即係學咗少少技巧之後，係將你原本既有嘅嘢呢打破佢，然後就畫龍點睛咁樣去令到你煮嘢食好食啲啦。」孔德賢說他跟總廚學了「龍脷柳炸魚骨魚柳」、「黑松露鍋巴流心蛋飯」、「埃塞俄比亞蝦仁炒飯」等。至於拍攝節目時有沒有「蝦碌嘢」時，他笑指有：「我試過煉拋鑊嘅時候炒飯，跟住成鑊飯拋咗落地下，同埋有試過辣親，跟住有試過炸嘢嘅時候炸到燶曬，跟住畀人鬧。」孔德賢更指總廚會對他們煮的東西評分，煮得不好吃會直接不吃。

孔德賢說他跟總廚學了「龍脷柳炸魚骨魚柳」、「黑松露鍋巴流心蛋飯」、「埃塞俄比亞蝦仁炒飯」等。(陳順禎 攝)

孔德賢更指總廚會對他們煮的東西評分，煮得不好吃會直接不吃。(陳順禎 攝)

孔德賢今年被提名「最佳男主角」、「男飛躍」及「最佳男主持」三個獎，被問到自己對得獎有沒有信心時，他說：「最Surprise嘅就係最佳男主角呢個獎啦，即係上次PressCon嘅時候，同幾位視期帝合照，我已經當贏咗㗎啦。所以呢，喺呢個最佳男主角上面，我就志在參與，咁另外其他呢就飛躍進步男藝員，同埋最佳主持，其實我幾想喺飛躍進步男藝員嗰度有機會可以上到台嘅。」

孔德賢獲提名視帝覺得冇機。(陳順禎 攝)

孔德賢今年被提名「最佳男主角」、「男飛躍」及「最佳男主持」三個獎。(ig@danny_hung)

孔德賢原來已經被提名「男飛躍」數次，加上今年首次當男主角，所以他認為「係一個好大嘅突破」，希望能成功奪得「男飛躍」一獎。孔德賢亦希望大家可以留意到他的進步：「咁今年嘅成績表都幾豐富，即係希望可以大家睇到我嘅進步，投我一票啦，即係飛躍進步男藝員呢個獎我就即係好希望可以有機會得到。」

孔德賢原來已經被提名「男飛躍」數次。(ig@danny_hung)

雖然孔德賢在「最佳男主角」一獎上面，覺得有提名就已經「嬴咗」，但被問看好今年哪一位可以奪視帝一獎時，他認有3個心水人選：「我覺得祥哥（黎耀祥）同埋子溢（羅子溢），仲有我覺得振朗（張振朗）都有機會，因為呢三套我都有睇啦，即係祥哥嗰套跟《巾幗》啦，跟住振朗嘅《反黑英雄》。我覺得振朗《反黑英雄》真係好好睇嘅，真係好鐘意佢個角色，同埋佢做到一個好活在嗰個角色入面，令到人哋好痛心，好抽心！即係我都睇到喊啊，佢同埋子羚（姚子羚）嗰啲。」作為羅子溢粉絲的他，都覺得羅子溢在《婚後事》中做得很好，所以這些都是他的「心水」。